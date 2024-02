El 26 de febrero, una fiscalía en Washington, DC, Estados Unidos, pidió a una corte sentenciar a la guatemalteca Marta Julia Lorenzana Cordón a 420 meses (35 años) de cárcel, por conspirar para enviar cocaína a los Estados Unidos, según el expediente 20-CR-00133. Hace un año Lorenzana se declaró culpable en una corte de esa ciudad, para no ir a juicio y cooperar con la fiscalía en lo que ésta requiriera.

Además, la Fiscalía solicita que Lorenzana Cordón pague US$27 millones (Q202 millones) porque admitió que traficó 27 mil kilos de cocaína entre 2008 y 2019. La jueza que dictará su sentencia condenó a cadena perpetua a dos de sus hermanos en 2018.

“La recomendación es consistente con el tipo de sentencia propuesto por la fiscalía y la procesada, por medio de su abogada Camile Wagner”, escribió en un oficio a la corte Marlon Cobar, jefe de la División Criminal, de la Sección de Drogas Peligrosas y Narcóticos, en el Departamento de Justicia de ese país.

La jueza Colleen Kollar-Kotelly, quien dictará su sentencia, también condenó a sus hermanos Eliú y Waldemar Lorenzana Cordón a cadena perpetua en 2018 (ambos se declararon “no culpables” y fueron a juicio), y a su padre Waldemar Lorenzana Lima, a 23 años de cárcel en 2020 (que tampoco fue juicio, y falleció en 2021).

Si la jueza sigue la recomendación de la fiscalía, la sentencia contra Marta Julia Lorenzana sería la más larga dictada contra un narcotraficante guatemalteco, fuera de la condena de sus hermanos. Le siguen la sentencia contra Jorge Mario Paredes a 31 años de cárcel y contra Arnoldo Vargas, de 30 años, que sí fueron a juicio.

Además, sería la mujer guatemalteca con la sentencia más larga recibida por narcotráfico en EE. UU., que contrasta con los 12 años de condena a Marllory Chacón, quien salió libre después de cuatro.

Algunos antecedentes

Marta Julia Lorenzana fue capturada el 30 de abril de 2021, en Zacapa, a pedido de EE. UU., pare enfrentar la acusación en ese país. La extraditaron el 10 de diciembre del mismo año, junto su también capturado hermano Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón (quien no ha sido sentenciado).

Según el Departamento del Tesoro de los EE. UU., en 2012, Marta Julia Lorenzana pertenecía a la red de narcotráfico de sus hermanos y padre, socios del mexicano Cartel de Sinaloa. En 2014, se casó con el narcotraficante Jairo Orellana, cuando estaba detenido en el Cuartel Matamoros, previo a su extradición en 2015.

Su nombre no aparece en los expedientes de sus hermanos y su padre en EE. UU., que incluye a Ovaldino Lorenzana Cordón, aún libre, y de quien no hay información pública que indique que tenga orden de captura en Guatemala. Cuando su hermana estaba detenida adentro de una autopatrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) hace tres años, una fotografía publicada en diversos medios captó a Ovaldino Lorenzana de pie junto al vehículo. Una fuente de la PNC indicó extraoficialmente que no llevaban una orden de captura en su contra ese día.

Ahora, la fiscalía afirma que Marta Julia Lorenzana admitió que traficó 27 mil kilos de cocaína entre 2008 y 2019. “La procesada reveló que ganó entre US$1 mil y US$2 mil por cada kilo que le vendió a sus co-conspiradores (…), lo cual era su principal fuente de ingresos”, señaló el fiscal Cobar. “Con base en su testimonio, ella recibió al menos US$27 millones de sus negocios en el narcotráfico, y sabía que la mayoría de la cocaína sería trasladada a Estados Unidos”.

Estas cifras explican por qué Cobar recomendó a la corte también condenar a Marta Julia Lorenzana a pagar US$27 millones, unos Q202 millones. Como referencia, este monto es casi igual al presupuesto para proveer de alimentos a 71 comedores solidarios en Guatemala durante un año.

En contraste, Chacón pagó US$1 millón (US$7.5 millones) al gobierno estadounidense “por voluntad propia”, según lo indica su expediente.

El fiscal además explica que, debido a que Marta Julia Lorenzana también “ordenó asesinatos en relación con actividades de narcotráfico, y portó y/o utilizó armas de fuego”, recomendó una sentencia de 35 años en lugar de los 30 años que recomendó otra agencia judicial.

La jueza Kollar-Kotelly debe dictar una sentencia que oscile entre 10 años de cárcel y cadena perpetua. Si acata la recomendación la fiscalía, la sentencia podría ser reducida. La sentencia de 31 años de Paredes, por ejemplo, se redujo a 21 por una modificación en la ley de sentencias.

Otro acusado en el caso, que la fiscalía no identifica, fue sentenciado a 15 años. El fiscal Cobar explicó que la recomendación para Lorenzana Cordón es mayor porque “no cooperó sustancialmente con la fiscalía, aunque tuvo varias oportunidades de hacerlo”. La corte aún no anuncia la fecha para la audiencia de sentencia.