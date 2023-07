Gobierno de Guatemala y MP rechazan Lista Engel de EE. UU. y la califican como una herramienta “deleznable”

El Departamento de Estado de los Estados Unidos indicó que el grupo de personas incluidas en la Lista Engel son señaladas de “corrupción significativa”, de buscar obstruir las investigaciones al respecto y de socavar los procesos democráticos y a las instituciones de sus países.

Ante la publicación, el Gobierno de Guatemala emitió un comunicado en el que manifestó su “rechazo a la subjetividad de la publicación realizada en la cual se incluye a personas de origen guatemalteco, quienes son señaladas a través de juicios de valor y sin garantía de legítima defensa a través del debido proceso judicial, situación que viola el principio universal de presunción de inocencia”.

El Gobierno de Guatemala, además, señala que hay una “clara violación a los derechos fundamentales de las personas señaladas, además de considerarla una herramienta política en contra de operadores de justicia que no responden a intereses de una agenda ideológica propia que se quiere imponer en nuestro país, por lo que exige respeto a la independencia de los poderes del Estado y, sobre todo, a la soberanía de la nación”.

Estados Unidos en la declaración de prensa firmada por el portavoz del Departamento de Estado, Mathew Miller, señala que la lista publicada “identifica a las personas que a sabiendas se han involucrado en actos que socavan los procesos o las instituciones democráticas, en actos de corrupción significativos o en la obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción en Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. De acuerdo con la Sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte-Estados Unidos, en su versión enmendada, las personas en la lista generalmente no son elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos”.

Through this year’s Section 353 report, the U.S. continues to promote accountability for corrupt and undemocratic actors in Central America. This report is a key tool in strengthening democratic governance and combatting corruption. https://t.co/FALRIHwzX4

— Matthew Miller (@StateDeptSpox) July 19, 2023