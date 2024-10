Guardias del SP recuperan su libertad tras señalamientos de muerte de 12 reos en Cantel

El juez Ulises Ixcot Xicará, titular del Juzgado de Primera Instancia Penal de Turno de Quetzaltenango, decretó falta de mérito y libertad inmediata a seis de ocho guardias del Sistema Penitenciario (SP) asignados a la Granja de Rehabilitación Penal de Cantel, en Quetzaltenango.

El Ministerio Público (MP) señala que dentro del referido penal se registraron 12 muertes de reos en término de 17 meses, es decir de agosto de 2023 a enero de 2024.

Los decesos, según el informe de la Fiscalía, se reportaban como muertes por enfermedad común o por suicidio; sin embargo, la necropsia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) revelaba lo contrario.

El MP señala que los guardias fueron detenidos en diversos operativos por posible incumplimiento de deberes, ya que durante sus horarios laborales se registraron las 12 muertes de reos.

Pedían “talacha”

Durante la audiencia de primera declaración, el MP resaltó: “que hay descontrol dentro del penal, ya que la autopsia de los reos reveló posible consumo de diversos tipos de drogas, entre ellos cocaína”.

Los investigadores señalaron que se tiene testimonios de familiares de las víctimas donde se les exigía de Q10 mil a Q30 mil.

“Llamaron a la esposa para pedirle Q10 mil; sin embargo, en el informe se dice que el reo tenía una enfermedad mental y que esa podría ser la causa de la muerte, pero no puede ser así, porque todavía el día que habló con su esposa fue el día que apareció muerto”, aseguró uno de los fiscales del caso.

A criterio del MP, esta situación no ha sido denunciada por los guardias del SP, por lo que incurrieron en incumplimiento de deberes; sin embargo, la defensa alegó que no se demuestra dicha situación ya que algunos de los guardias que fungen como jefes de seguridad ya no estaban en horario de trabajo y que por la cantidad de reos se vuelve complicado el control.

El juez Ixcot dio la razón a los abogados defensores y destacó que el “penal es muy grande y a veces se imposibilita tener control” de todos los reos, por lo que decretó falta de méritos y libertad inmediata, pero puntualizó que el caso no estaba cerrado, por lo que se continúan con las investigaciones.

Esta es la segunda ocasión que se capturan a guardias del SP asignados en la Granja penal Cantel, pero en ambos casos se ha declarado falta de mérito.

Los capturados

El fin de semana pasado, las autoridades reportaron la captura de Walfin “N”, de 36 años; Elmer “N”, 31; Milton “N”, 41; y José “N”, 41, en la entrada a la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, y el último en el Centro de Justicia de la zona 6 de ese municipio.

En la colonia Socobal, zona 4 de Chimaltenango, frente al Centro de Detención Preventiva de ese departamento fueron capturados José “N”, 38; y Alonzo “N”, 39.

Además, en el Centro de detención Preventiva Para Hombres Pavón, Fraijanes, Guatemala, fueron detenidos Edin “N”, 31; y Jorge “N”, 39.

Todos señalados por incumplimiento de deberes dentro de la Granja Penal Cantel.

Durante los últimos 15 días se ha capturado a 14 reos señalados de no denunciar estos incidentes; sin embargo, todos han quedado en libertad.