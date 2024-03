El impacto que las drogas sintéticas, como el fentanilo, tienen en países como Guatemala y EE. UU. causa preocupación a las autoridades, por lo que el Gobierno implementa una estrategia que busca garantizar que los precursores y sustancias químicas que circulan en el país lo hagan de manera lícita, por lo que este martes 19 de marzo se firmó un protocolo de actuación entre cinco instituciones del Estado.

Se trata de un protocolo de actuación firmado por las autoridades de los ministerios de Salud, Defensa y Gobernación, así como por la Comisión contra las Adicciones y Tráfico Ilícito de Drogas (Seccatid) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Se informó que el grupo interinstitucional deberá coordinar y articular capacidades para fortalecer la lucha contra las drogas sintéticas en el país, intercambiar información de manera oportuna entre las instituciones, verificar el cumplimiento de la normativa que regula el traslado de sustancias a empresas para identificar si hay indicios de operaciones sospechosas y dar seguimiento a los reportes de operaciones inusuales relacionadas a precursores y sustancias químicas.

Werner Ovalle, quinto viceministro Antinarcótico, comentó que esperan mejorar el control e inspección de los precursores y sustancias químicas en el país, ya sea importados o exportados, por lo que dichos controles se efectuarán en empresas públicas y privadas de origen nacional.

Por su parte, Hugo Saravia Meda, secretario ejecutivo de Seccatid, afirmó que con dicho protocolo se pretende establecer los procedimientos y actuaciones de búsqueda interinstitucional para el control e inspección de percusores y sustancias químicas que sean importadas, exportadas o producidas para la compra y venta, consumo, envasado para ser transformadas o almacenadas o que puedan ser utilizadas para el tráfico en el país.

Por su parte, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, señaló que el tráfico de drogas también se relaciona con otros fenómenos que afectan a la población, como el tráfico de personas y la explotación sexual, por lo que califica de positivo la firma del protocolo para actuar en casos donde se relaciones drogas sintéticas y percusores químicos.

“Nuestra política ha sido la puesta en marcha del fortalecimiento de la gobernabilidad dentro del marco de la seguridad democrática (…) por lo tanto, el combate al narcotráfico y la contención de todos estos ilícitos que afectan, no solo a guatemaltecos, sino también a personas de otras partes como en Estados Unidos, que tienen un problema que tarde o temprano podemos llegar a tener en diferentes dimensiones, implica fundamentalmente el que tomemos acciones en este sentido”, dijo Jiménez.

Señaló que una de las prioridades debe ser abordar el tema y el problema de las drogas en sus diferentes manifestaciones, por lo que trabajan en conjunto con la SAT y el Ministerio de la Defensa para hacer incautaciones de droga.

“El tema de las drogas ya no es como era visto hace 20 o 25 años en Guatemala, donde decíamos que el tema era un problema de los amigos del norte y no nuestro, eso no lo podemos decir ahora, no solo por el tema de la posibilidad y la vulnerabilidad que pueda significar el consumo de drogas sintéticas. Imaginémonos que Guatemala tuviera el problema del fentanilo, yo no tengo la menor idea de cómo podríamos afrontar un problema de esas dimensiones”, comentó el funcionario.

Agregó que las estructuras que se dedican al trasiego de drogas en Guatemala también impactan en el tráfico de personas, el contrabando, en la trata de personas y en otros delitos.

“Abordar el tema de las drogas y el trasiego de las drogas implica fundamentalmente también ponerle un alto a estas estructuras que tanto daño nos están haciendo en el país”, dijo.

Con presencia de EE. UU.

En el acto de firma del protocolo participó el subsecretario adjunto de Antinarcóticos de EE. UU., Christopher Landberg, quien dijo que “este evento marca un logro significativo en nuestros esfuerzos continuos para combatir el tráfico de sustancias ilícitas y precursores químicos. El gobierno de los Estados Unidos aprecia la participación continua del gobierno de Guatemala en la Coalición Mundial para abordar las amenazas de las drogas sintéticas”.

“En los Estados Unidos, las drogas sintéticas, en particular el fentanilo, son la principal causa de muerte entre los ciudadanos estadounidenses de entre 18 y 49 años”, dijo el funcionario.

Agregó que “más de cien mil estadounidenses murieron el año pasado por sobredosis de drogas, mayormente conectadas al fentanilo. Por esta razón, el presidente (Joe) Biden y nuestro jefe, el sectario de Estado, Antony Blinken, han priorizado la lucha contra el tráfico de drogas sintéticas a nivel mundial”.

Agregó que, según las Naciones Unidas, más de 34 millones de personas en el mundo consumen metanfetaminas y otros estimulantes sintéticos, por lo que “todo el mundo ha visto un aumento preocupante de drogas sintéticas”.

“Es fundamental que continuemos nuestra estrecha colaboración para enfrentar el tráfico de estas sustancias”, reiteró.

“Durante los últimos meses hemos sido testigos de cómo, a través de los esfuerzos interinstitucionales, ha sido posible lograr una coordinación efectiva para enfrentar los desafíos comunes en la lucha contra las drogas sintéticas y los percusores químicos”, refirió.

“Estamos seguros de que este grupo para el control de precursores y sustancias químicas proporcionará la supervisión necesaria para detener el desvío de precursores con fines ilícitos y la fabricación de drogas sintéticas”.

También dijo que este protocolo refleja el compromiso del Gobierno de Guatemala de fortalecer la seguridad y el bienestar de la comunidad. “Hoy el gobierno de Estados Unidos también retirará su compromiso con el pueblo guatemalteco”.

“Nos unimos con ustedes para lograr los objetivos de reducir la cantidad de muertos por sobredosis, combatir la corrupción, contrarrestar los esfuerzos de las organizaciones criminales transnacionales mientras luchamos por un mundo más seguro y próspero”, afirmó el funcionario estadounidense.

“Guatemala cuenta con todo nuestro respaldo en esta misión conjunta”, comentó.