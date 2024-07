En el conversatorio “Periodismo sin cadenas”, Zamora denunció “dilaciones arbitrarias” en el proceso contra su padre y “torturas psicológicas” que ha recibido en la cárcel: “estos dos años nos han mostrado el peor lado de la humanidad, pero también el mejor”.

“La detención de mi papá era un mensaje muy claro: cualquiera que denunciara corrupción podía ser detenido“, lamentó Zamora, quien reseñó el apoyo recibido por la familia y el medio de comunicación en estos años “ha sido abrumador de una forma positiva”.

Durante casi 700 días, Zamora Marroquín ha permanecido en prisión en una cárcel ubicada dentro de una brigada militar en el norte de la Ciudad de Guatemala y aún tiene tres procesos penales pendientes en su contra por resolver.

El cambio de administración en Guatemala y la llegada de Bernardo Arévalo a la Presidencia “es algo sumamente positivo“, ya que el nuevo mandatario “parece tener la voluntad de hacer lo correcto“, aunque “llega a un Estado totalmente corrupto”, que le dificulta tomar acciones.

"El caso contra mi papá José Rubén Zamora fue pensado como una amenaza contra todo el periodismo en Guatemala, para que no investigue al poder, no denuncie la corrupción y no haga su trabajo" @jczamora inaugura el @FestivalGabo que entrega su premio a la excelencia a su padre pic.twitter.com/8m4RPVv6uH