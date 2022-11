Interactivo: Deic identifica 14 lugares de alto riesgo donde delinquen taxistas piratas

En algunos de los casos empieza como un robo, finaliza con violación y en muchos casos también como un secuestro exprés, pero la se dan en horas de la medianoche en adelante y las víctimas en su mayoría son mujeres, son más vulnerables.

¿Cuántas denuncias tienen registradas por hechos que se cometen desde taxis?

Hasta el momento tenemos 17 denuncias de hechos delictivos cometidos en taxis, tanto piratas como autorizados

¿Cómo se originó el problema de asaltos, violaciones y secuestros en taxis?

El problema empezó cuando se suspendió el servicio de transporte público, empezamos a ver el aumento de los delitos patrimoniales, asaltos, robos, violaciones. No se trata de etiquetar a todos pero recordemos que en el transporte público de pasajeros anteriormente se daban las violaciones dentro de los buses, también de asaltos, cobro de extorsiones y cuando se suspendió el servicio de transporte público por la pandemia se empezaron a dar los hechos en taxis.

La mayor parte de pilotos que eran delincuentes puesto que tenían antecedentes, estaban vinculados con grupos de extorsionistas y que se pasaron a servicio de transporte de taxis y mototaxis.

¿Han logrado detectar como la pieza clave de estos grupos ilícitos?

Antes en el servicio de pasajeros había unas personas que les llamaban “jaladores de pasaje” eran todos aquellos que se encargan de andar gritando y abordar las personas, generalmente se ubicaban en paradas de buses con mayor afluencia de pasajeros. Ahora esas mismas personas son como el brazo operativo, porque tienen toda la información del taxista, cuantas vueltas más hace, cuántos pasajeros más o menos ha llevado y número de teléfono.

En nuestro análisis concluimos en que toda esta gente que se dedicaba a cometer hechos delictivos de los buses urbanos se trasladó a los taxis, es un grave problema que tenemos.

¿Han logrado perfilar a los conductores de los taxis colectivos y piratas?

Entre la información que se tiene es que son de integrantes de la Mara Salvatrucha y del barrio 18. No pueden tener nada a su nombre, pero utilizan a testaferros o personas de confianza para que tengan a nombre de ellos los vehículos o flotillas de taxis. La mayoría tienen antecedentes delincuenciales.

¿Tienen un registro de las edades de las mujeres que son víctimas de estos hechos?

Las mujeres son más vulnerables cuando van saliendo de discotecas y de fiestas entonces son personas mayores de edad, es decir aproximadamente entre 19 a 25 años, pero regularmente salen de discotecas ubicadas en las zonas 9 y 10 de la ciudad. Lamentable es que en muchos casos por vergüenza no denuncian los hechos.

Uno de los problemas que señalan algunas víctimas es que no tienen la identificación de su agresor, que son datos que les solicitan cuando van a presentar la denuncia ¿Existen otros mecanismos para poder dar con los responsables?

Es importante presentar la denuncia en el momento. Por ejemplo, cuando hay una violación se pueden tomar muestras de semen, para que éste la base de datos y al darse otro hecho se pueda capturar a la persona.

Es importante recordar que un caso de violación, con la ley del femicidio que está vigente, es bien ágil solicitar una orden de aprehensión, al tener la información de los responsables, en el término 72 horas se puede detener al sospechoso, no de varios meses como otros delitos.

¿Qué detalles podrían contribuir a dar con los responsables si no se tiene el nombre o el número de placa de un vehículo?

Es importante que las personas vayan conscientes, porque uno de los problemas que se da es que cuando las personas van bajo afecto de alcohol, no se fijan en los detalles, ni en los lugares, como las calles o avenidas que se transitaron.

Si las personas recuerdan la ruta, nosotros podemos pedir imágenes captadas en las cámaras de seguridad para identificar al vehículo y después al conductor, esto aportaría cuando no se tiene el nombre del piloto, el número de taxi, entre otros detalles.

También ayudan las características físicas y el interior del vehículo, el horario en que abordó el vehículo, esto permitirá perfilar a posibles sospechosos.

¿A que atribuyen que las víctimas no denuncien estos hechos que son graves, pues está en riesgo la vida de la persona?

Se maneja cierto machismo y porque les da vergüenza brindar detalles como por ejemplo que venían de alguna discoteca o fiesta, y en algunos casos están bajo efectos de bebidas alcohólicas.

La Procuraduría de los Derechos Humanos recibió denuncias de que algunos taxis colectivos no funcionan las manecillas para abrir las puertas y tienen el seguro puesto, lo que impide a la victima salir del carro ¿investigan este extremo?

Lo que necesitamos es que esté Emetra en todos nuestros operativos policiales, porque es ilógico que esa gente está utilizando esos taxis como piratas para la prestación de un servicio irregular e inseguro, en donde hasta puede aparecer una persona fallecida.

¿Han logrado detectar los lugares en donde ocurren robos, violaciones y secuestros exprés?

Si hemos identificados algunos lugares con mayor incidencia criminal como San Pedro Ayampuc; en la colonia el Limón, la Maya y Kenedy de la zona 18, en la Bethania zona 7 y sobre la calzada Roosevelt.

También en Mixco en el Naranjo y San Cristóbal; y Villa Nueva en Ciudad Real, el Mezquital, el Búcaro, Villa Lobos I y II.

¿Tienen conocimiento sobre el incremento de asaltos entre la 46 y la 52 calle de la calzada Atanasio Tzul?

Si tenemos información y está en investigación, hemos logrado detectar que desde Ciudad Real de la zona 12 de Villa Nueva, la colonia Reformita zona 12 de la ciudad y San Pedro Ayampuc se están dando estos problemas.

¿Cuál es la forma en que los delincuentes eligen a sus víctimas?

Regularmente el robo que se da desde teléfonos celulares, tablets y computadoras portátiles. Lo que hacen es que ellos activan su Bluetooth o Wi Fi del teléfono y están monitoreando cuando los vehículos paran en los semáforos ellos se dan cuenta un teléfono de buena marca, o una laptop o tablets. Van perfilando para dónde y en qué lugar traen ese aparato para acercarse a la víctima.

¿Están conscientes de que no tomarse las acciones oportunas la problemática podría empeorar?

Ese tema puede ir en aumento si no se toman acciones, pero tiene que ser interinstitucional ya no solo achacarle a la policía que no está haciendo nada, sino que también al que le compete como lo es Emetra y los juzgados municipales, deben abordarse de forma conjunta. La PNC puede apoyar con técnicos de expertaje porque también hay vehículos que tienen alteración.

Nosotros estamos trabajando en coordinación con la Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público.

¿Qué instancia es la responsable de tener el control de los taxistas?

De acuerdo con el reglamento de tránsito para para la prestación del servicio de taxis es Emetra la que debe tener el control y por eso que nosotros como Policía Nacional Civil (PNC) siempre hemos tratado la forma en que ellos participen activamente con nosotros en los operativos para que verifiquen la documentación de autorización, y los agentes verificar los antecedentes del taxista.

Según el reglamento los taxistas deben presentar la carencia de antecedentes penales y policiacos para poder ser piloto de taxi, pero en la actualidad esto no se cumple.