Investigación a periodistas y medios: Luis Botello, de ICFJ, dice que Guatemala cada vez se acerca más a un autoritarismo

Botello mencionó que desde Washington, Estados Unidos, ven esta decisión judicial como un “nuevo intento por silenciar a la prensa, al periodismo independiente que cubre la información día a día de manera independiente, sin ningún tipo de manipulación”.

“Es otro intento porque que mueve, cada vez más cerca, hacia un autoritarismo en el país, donde las voces disidentes, donde periodistas y ciudadanos no podrá informar”, dijo Botello.

“En este caso vemos una continuación de los ataques que inician contra Jose Rubén Zamora a quien se mantiene injustamente detenido y que ahora, no conformes con el allanamiento que se hizo prácticamente del cierre del medio, ahora se va contra quienes cubren información”, afirmó Botello.

Señaló que lo que está pasando con esa resolución judicial, es un claro mensaje, no solamente para lo para elPeriódico, sino que “es un mensaje para todo los periodistas, la sociedad civil que trabaja en exigir rendición de cuentas, en la transparencia del gobierno, mensajes de que esto no se va a permitir”, dijo Botello.

Al ser consultado sobre si él había visto este tipo de acciones en otros países, respondió que estas son una receta que ya se conoce muy bien, especialmente gobiernos con tendencia autoritaria.

“En América Latina han utilizado el panfleto de la creación de casos, utilizar el sistema legal, que ha sido coartado en muchos países, que todos saben que no se maneja de manera independiente, se utiliza el tema del aparato judicial para perseguir a voces disidentes o a cualquier persona que esté contra el gobierno o que cuestione la gestión del gobierno o cuestione la falta de transparencia o incluso esa incongruencia del sistema judicial, está sujeto a persecución. Se inicia con la creación de casos, se inventan casos, testigos, se presiona a los abogados como vimos recientemente en Guatemala, donde uno de los abogados de Zamora ha sido prácticamente sometido al sistema judicial, que no es independiente, precisamente para para evitar que se siga defendiendo a personas que al gobierno no le gusta”, expresó Botello.

Señaló que en muchos países se está usando el delito de lavado de dinero o de obstrucción de la justicia, como en el caso de Guatemala, y esto es como sucede en el “gobierno dictatorial” de Daniel Ortega en Nicaragua; Nicolás Maduro de Venezuela y en Cuba.

“Es un patrón de cómo se va cerrando el espacio público para evitar que las instituciones democráticas como medios independientes, la sociedad civil, puedan ejercer esa función de control y de balance contra el peso de pesos de poder en un país”, puntualizó Botello.

Agregó que esa organización desde el año pasado emitió su preocupación por la persecución de periodistas, por la persecución de todo aquel que trabaje en la defensa de la libertad de expresión y de prensa en Guatemala.

“Esto una vez más solamente refuerza esa preocupación y cada vez se hace más alarmante que va a ser que muchos más periodistas tengan que salir de ese país, pero lo importante aquí, y que yo creo que Guatemala tiene una sociedad civil fuerte, tiene medios de comunicación fuertes, estoy seguro que esto en vez de diluirlos lo que va a hacer es fortalecer esas voces críticas que van a seguir denunciando lo que está ocurriendo, dentro o fuera de Guatemala”.

El entrevistado fue consultado sobre cómo las personas deben interpretar el hecho de que Guatemala no quiere ser como Cuba, Nicaragua o Venezuela y respondió que hay que verlo con mucha preocupación.

“Creo que desafortunadamente la los gobiernos han sido exitosos en tratar de adormecer a los ciudadanos pensando que esto estas son manipulaciones, utilizando mucha la desinformación, desafortunadamente a través de las redes sociales ,la creación de cuentas falsas, las campañas de utilizando influencers para desestimar precisamente los valores democráticos”, explicó Botello.

“Esto lo tiene que ver el pueblo guatemalteco como una alerta, de una forma de a nivel de urgencia de que si seguimos en ese patrón no solamente podemos terminar con un espacio cada vez más cerrado donde no se va a poder ejercer las libertades, ni se va a poder defender los derechos humanos, porque donde se cercena la libertad de expresión y de prensa de esta forma tan directa estaremos al mismo tiempo cercenando a otros derechos de la de la población a largo plazo, quienes no van a poder exigir rendición de cuentas, no van a poder exigir mejor salud, mejor educación”, puntualizó el entrevistado.

Botello añadió que hay más de 150 periodistas fuera de Nicaragua, que los de Cuba siguen saliendo día a día hay más de 5 millones de venezolanos fuera de su país que no pueden regresar, “entonces no queremos que Guatemala caiga en ese escenario”.