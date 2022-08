Itecsa del Grupo Tradeco construirá cárcel en Escuintla, pese a señalamientos de corrupción

El plazo para edificarla es de 18 meses, cinco para la fase pre-inversión y 13 para la construcción y el equipamiento. Hasta ahora se desconoce las fechas de inicio de ambas fases. La infraestructura penitenciaria deberá estar lista en 2024.

El consorcio de capital mexicano Grupo Tradeco, integrado por Itecsa, -empresa a la que le aparece adjudicada la obra en Guatecompras-, Inmobiliaria Rancho Sierra e Internacional Heavy Construction, Inc., le ganó el pulso a Ciec & Richen Asociados Geotec, grupo a la que la junta licitadora decidió devolver la oferta en sobre sellado por no haber presentado una copia simple del poder de representación de asociación.

La sede del Grupo Tradeco está en la avenida Insurgentes Sur 1647, Local D, Ciudad de México, según los datos que contiene su perfil de Linkedin. Mientras que la de Itecsa es en La Fontaine 29-A, Polanco Chapultepec, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. En Guatemala no les aparece ninguna sede.

El representante legal de Itecsa que menciona el portal Guatecompras es Cayetano Guzmán Ceballos. En el perfil del Grupo Tradeco también aparece él con la representación.

El Grupo Tradeco es una empresa constructora y desarrolladora de infraestructura con capital cien por ciento mexicano y fundada el 18 de febrero de 1992, según su sitio web.

Mencionan que la trayectoria es significativa, porque “en pocos años hemos sido protagonistas en la realización de obras y proyectos, tanto en México como en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Chile, Colombia y Estados Unidos, que nos han permitido desarrollar diferentes disciplinas que integran el universo de la industria de la construcción”.

En el caso de Guatemala, en 1997, cuando era alcalde Óscar Berger, fueron contratados para vender e instalar semáforos en la Ciudad de Guatemala.

Mientras que en Honduras ejecutaron obras de infraestructura con el gobierno de Juan Orlando Hernández, hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico.

De acuerdo con la descripción que hace en su página oficial: “se han fortalecido al crear empresas especializadas”. En esto cabría el consorcio que se adjudicó la cárcel de máxima seguridad en Guatemala: Itecsa, que por ahora es su marca líder.

“Nuestra principal experiencia se basa en la construcción de carreteras, puentes, hospitales, centros penitenciarios, plantas industriales, edificios administrativos, proyectos IPC, túneles, desarrollo de infraestructura bajo diferentes modalidades de contratación y prestación de servicios”, añaden.

Va sin prisas

Itecsa, del Grupo Tradeco, según el Mingob, cumplió con la documentación correcta y es por ello que continuó en el proceso en el que al final fue seleccionada.

El jefe del Mingob, David Napoleón Barrientos, informó que el “proceso continúa su curso con consistencia jurídica y basado en las normas del BCIE”.

Agregó que los señalamientos hacia la empresa fueron analizados por la entidad bancaria internacional, quien es la que al final pone el ritmo de la adjudicación. “Ahí va, sin prisas, y de acuerdo a las normas”, aseguró el titular de la cartera del Interior.

Eso sí, en la resolución que la junta licitadora envió a las partes que participaron en el proceso de adjudicación, y la cual firma Barrientos, revelan que atendieron todas las observaciones recibidas del BCIE a excepción de dos, -sin precisar cuáles – las que conocerán en el momento oportuno.

Al consultarle al ministro se refirió a que existen observaciones que tendrán que ser atendidas más adelante. “Hasta ahora todo en orden”, relató, pero sin ahondar en detalles.

Y que esta empresa ha sido señalada en México y otros países por incumplimiento de plazos y estar involucrada en casos de corrupción durante los gobiernos de Felipe Calderón, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto no afecta la expectativa del Gobierno de Guatemala sobre el resultado de la obra.

Al cuestionar al ministro si no les da temor estos extremos, dijo que no, porque según lo documentado, “que entiendo que la junta de licitación entregó al BCIE, no tiene inconvenientes con autoridad mexicana alguna”.

Además, aclaró: “si se presentará algo el BCIE no autorizaría desembolsos y para eso aún falta. Cuando inicie será por un porcentaje muy mínimo”.

Los medios mexicanos

La constructora, sin embargo, ha acumulado una serie de demandas por retrasos e irregularidades en la mayoría de los proyectos ejecutados en México y en el extranjero.