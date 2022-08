Jose Rubén Zamora habla sobre los Q200 mil y cómo se habría fraguado el caso en su contra que tilda como “montaje”

Zamora fue capturado el viernes 29 de julio en su residencia, después de un allanamiento que duró casi ocho horas. El detenido fue señalado de lavado de dinero, intención para lavar dinero, chantaje y tráfico de influencias.

En esa oportunidad, junto a Zamora, también fue detenida la fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Samari Gómez, por supuestamente haber filtrado información confidencial.

La audiencia de este miércoles se llevó a cabo en el Juzgado Séptimo Penal, donde compareció el señalado.

Señalamiento

De acuerdo con la Fiscalía, Jose Rubén Zamora estaría implicado en el caso Arca al recibir Q200 mil a cambio de publicidad.

Señaló que, al salir Juan Francisco Sandoval de la Feci, según la denuncia, Zamora buscó armar una coartada y habría tenido una reunión en su casa con Ronald García Navarijo, detenido en 2018 señalado por los delitos de lavado de dinero y otros activos, asociación ilícita y peculado.

En esta reunión, habrían participado dos los abogados de Zamora, quienes lo acompañaban en la audiencia de primera declaración.

La posible imputación del MP a sus abogados obligó a Zamora a pedir la reprogramación este miércoles de su primera declaración para definir si continuará con los mismos juristas defensores o no, ya que estarían vinculados en la misma acusación en su contra y el juez Freddy Orellana señaló posibles conflictos de intereses.

La audiencia de primera declaración del periodista Zamora continuará el próximo lunes 8 de agosto a las 9 horas, según decidió el juez Orellana.

Declaraciones de Zamora

Luego de que fuera suspendida la declaración, Zamora brindó declaraciones a los medios de comunicación y se refirió al tema los Q200 mil que mencionó la fiscalía.

“Este es un montaje. Montaje diseñado, ejecutado con eficacia desde el presidente y la fiscal general y otras personas”, indicó Zamora.

“Efectivamente a mí me prestaron Q200 mil para elPeriódico. Eso es algo que es real. Él -Navarijo- me dijo, ‘mirá, solo quiero estar seguro de que cuando se abra ese caso vos estés documentado y tranquilo’”.

Luego indicó: “Hace unos 15 días supe que otros casos de él se iban a reactivar, no sé con qué destino. Hablamos y le dije: ‘mirá, parece que tal cosa va a aparecer’ y después ya no pude hablar más con él. Me imagino que optó por acogerse a la invitación que le hizo Curruchiche –José Rafael Curruchiche, jefe de la Feci-, que le liberaran sus Q33 millones y que él se iba a prestar a entregar personas, no me imagino cuántas serán, entre ellos iría yo”.

Sobre la reunión en la que estuvieron sus abogados, Zamora dijo: “quiero comentarles que llegaron ellos a documentar cosas, no a obstruir nada. Llegaron simplemente a dar asistencia a raíz de los planteamientos y peticiones del señor Ronald”.

Señala posibles presiones

“Por qué es importante Ronald García y por qué tiene problemas por los que lo pueden presionar. Uno de los últimos casos que tuvo Juan Francisco Sandoval, que venía de tiempo atrás, pero finalmente Ronald decidió hablar, como colaborador eficaz, es que él afirmó que antes de la elección de Jimmy Morales, él estuvo en una reunión en donde Jimmy Morales y Sammy Morales recibieron 4 millones de dólares que él procedió a lavar en cuatro casas de cambio y tenía las fechas y los nombres y eso quedó en el MP aunque se fue Juan Francisco”, señaló Zamora.

Continuó: “De ahí es donde él esta preocupado. También entiendo que documentó el lavado de dinero para Sandra Torres y también junto con Jonathan Chévez, el lavador de plata de políticas y de narcos y empresarios, recibió en un sótano al expresidente Funes de El Salvador cuando era presidente y también lo ayudó a lavar plata”, dijo Zamora.

El periodista agregó que García Navarijo estaba preocupado porque al salir Juan Francisco Sandoval -de la Feci-, en algún momento, esto iba a ser del conocimiento de Curruchiche y de la fiscal General.

En sus declaraciones agregó: “Le tenían retenidos ilegalmente -a García Navarijo- en el MP, por un caso que él tenía, Q33 millones y que no se los querían soltar (…), él literalmente me dijo que el señor Curruchiche, le pedía el 15% y que quemara a otros personajes que eran molestos para el Ministerio Público y para el régimen de turno”.

“Lo platicamos más de hora y media y mi criterio y consejo es que no le diera nada al señor Curruchiche. Posteriormente me imagino que él comenzó a trabajar con ellos, tal vez la desesperación. Jamás tuve ningún problema con él, lo ayudé las veces que lo pude asistir. También él en la década de 2000, 2010, 2015 también apoyó a elPeriódico”, recordó Zamora.

Afirmó: “Estoy seguro de que para poder recibir esos Q30 millones que no había podido retirar, tengo entendido que ya se los están liberando, él se prestó para armar casos en contra, no solo míos, sino de otras gentes que no se quiénes son”.

Lea también: Captura de José Rubén Zamora: Organizaciones de prensa piden liberación del periodista y la UE y Wola instan a que se le garantice seguridad y debido proceso

Añadió que el referido préstamo de los Q200 mil los usó para elPeriódico “que siempre hemos vivido en la precariedad financiera”. Añadió que García Navarijo también había pedido la asistencia de los abogados de Zamora para documentar sobre el préstamo. “Me dijo -García Navarijo-‘por qué no documentamos que fuera, digamos, como que había un anuncio aunque era un préstamo; pero yo acepté, estuvimos como una hora y media conducidos por él, en ese tiempo no había sucedido nada de esto. Jamás pensé que él estuviera grabando”, dijo el periodista.

“Finalmente encontraron una forma de fabricar algo en mi contra y es con la información de él . Me imagino le devuelven sus 33 millones y desaparecen las colaboraciones eficaces de lavado de dinero por 4 millones que recibió de una empresa mexicana de medicina que él lavó para Jimmy Morales. También contó que en el hotel de la zona 14 donde estuvo hospedado el presidente electo Jimmy Morales, él le llevó otro millón de dólares”, agregó Zamora.