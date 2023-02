Juez ordena investigar a periodistas y columnistas de elPeriódico y medios de comunicación a petición del MP

Además, Bremer resolvió que hay suficientes indicios para ligar a proceso a Zamora, como el audio que entregó Ronald García Navarijo, el principal testigo del MP, en los dos casos que enfrenta, uno por supuesto lavado de dinero y este por supuesta conspiración para la obstrucción de la justicia.

En esa misma audiencia, la fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunida (Feci), Cinthya Monterroso, solicitó al juez que se investigue a otros periodistas que, de acuerdo con su criterio, colaboran con Zamora.

“Y demás objetos procesales, entiéndase denunciante y querellante, afectando su integridad física, el honor, principalmente, o los bienes de estos con el fin de influir en su comportamiento u obstaculizar el cumplimiento de sus funciones de la investigación y persecución penal de los delitos comprendidos en la presente ley”

“Esto obviamente el señor José Rubén Zamora Marroquín no lo podría realizar, es tesis de esta fiscalía que para poder realizar esto se ha apoyado de las personas que ya anteriormente indiqué y que repito sus nombres: Édgar Gutiérrez, Jerzón Ortiz, Julia Corado, Gonzalo Marroquín Godoy, Christian Velix, Alexánder Valdez, Ronny Ríos y Denis Aguilar”, dijo Monterroso.

Agregó: “interesante también será honorable juzgador, si es su decisión certificar lo conducente para que se vea también las fuentes de financiamiento, porque todo esto definitivamente tiene que estar siendo orquestado por más gente, por lo tanto que se deduzcan responsabilidades tanto de quienes en algún momento se reúnen para realizar estas acciones, por qué, para qué, cuáles son las instrucciones, investigar quizá ilegalmente a jueces o fiscales, seguirlos hasta su casa, cuándo, dónde, quién es la persona que le dio esta orden y organizaciones que les financia, por qué pueden existir algunos otros medios que se dicen independientes que también reciben el mismo financiamiento”.

“No solo se dio a la tarea el señor Jose Rubén de indicar que esto es una persecución política, que esto es un montaje, sino que se dio a la tarea de mentir reiteradamente porque, por poner uno de tantos ejemplos y como parte de mi labor fiscal es documentar todas las incidencias en los casos, y en portada (de El Periódico) el 30 de julio de 2022 se dijo por parte del señor Alexander Valdés que se había detenido al señor Zamora Marroquín y que en las diligencias a Aldea Global se detuvo al personal”, señaló la fiscal.

Agregó que “era una orden de allanamiento ejecutada por parte del Ministerio Público y no era una orden de detención ilegal, también se dijo por parte del señor Cristian Velix que el personal de elPeriódico fue retenido por las fuerzas de seguridad. Desde esa fecha se han dedicado el señor Zamora Marroquín en contubernio, a desinformar y generar odio en la opinión pública, no a informar, no una labor periodística por la que tanta gente ha sacrificado hasta su vida en la historia del periodismo, no una labor ética, sino que una labor de obstruir la investigación”.

Por investigar corrupción

Zamora Marroquín cumplió este martes siete meses en prisión preventiva y aseguró estar detenido por las investigaciones sobre corrupción que el periódico, medio de comunicación que fundó en 1996, ha publicado durante el Gobierno que preside Alejandro Giammattei.

“Tengo la convicción de que estoy en prisión y aislado por el éxito de elPeriódico publicando 228 investigaciones documentadas de la corrupción de este Gobierno”, declaró a EFE Zamora Marroquín.

Las declaraciones de Zamora tuvieron lugar previo a la audiencia de un nuevo caso en su contra por obstrucción a la justicia, planteado por el MP.

“Este segundo caso en mi contra es prueba de que estoy siendo perseguido por el Estado y todo su poder de opresión”, aseguró Zamora Marroquín, fundador del medio elPeriódico, uno de los más críticos e investigativos en Guatemala durante las últimas dos décadas.

“La investigación que hicimos sobre sobornos de mineros rusos al presidente Giammattei fue sin duda el caso que provocó mi detención”, aseveró el comunicador.

Las dos acusaciones contra Zamora Marroquín, de 67 años, han sido presentadas por el fiscal Rafael Curruchiche, quien en 2022 fue sancionado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y señalado de crear casos espurios contra operadores de justicia.

Monterroso aseguró ante el juez que hay una campaña de desinformación por parte de elPeriódico.

“Dentro de esa campaña de desinformación que se ha llevado a cabo se han dicho demasiado mentiras, dice: acciones de peso obstruyen el trabajo de elPeriódico, mencionando al señor Curruchcihe. Esto fue publicado por Alexánder Valdés y Evelyn Boche el 22 de agosto de 2022. Sin embargo, ocurre una situación curiosa, se dio a la tarea el señor Gonzalo Marroquín Godoy en sus reiteradas columnas que todo este caso relacionado al señor Zamora Marroquín se trataba de un montaje que venía del Gobierno para victimizarse”.

Agregó que la “edición del 4 de agosto de 2022 sigue la campaña de victimización, pero ahora lo firma redacción de elPeriódico y se dice que hay violación a sus derechos constitucionales. Eso no es lo más alarmante, en esa misma edición se publica una fotografía en grande del principal denunciante y testigo de Fiscalía, del señor Ronald García Navarijo: Juzgado favorece a Ronald García Navarijo y le devuelve más de Q30 millones, lo cual no es cierto, documentado está en ese caso, en el cual está procesado García Navarijo, y que por negativa de Fiscalía no se devolvió ese dinero; sin embargo, lo presentan como una verdad absoluta, quiénes, redacción de elPeriódico: jefe de redacción, Gerson Ortíz; directora general, Julia Corado, y presidente, Jose Rubén Zamora Marroquín. Responsables ellos de esas mentiras y que exponen a un sujeto procesal (García Navarijo) de aquel y este caso a una extorsión, a un secuestro”.

“Será acaso la intención en que en algún momento lo secuestren y atenten contra su vida, y como dijo en el audio se queden sin testigo. Es probable que sea la intención de todo esto”, cuestionó Monterroso.

También Monterroso dijo que hay que investigar la relación entre la organización Acción Ciudadana y elPeriódico.

“Así continuó (José Rubén Zamora) para generar odio en contubernio con el señor Édgar Gutiérrez atrapados en el pacto con el señor Manfredo Marroquín, y lo interesante del señor Manfredo Marroquín es que él, según obra en otra investigación (sonríe la fiscal) es el personero de Acción Ciudadana, habrá que ver si de Aldea Global ha recibido o entregado Acción Ciudadana porque de mi experiencia ni un solo anuncio de Acción Ciudadana existe, sin embargo; podría haber manejos de dinero y habría que investigar eso. Hay mucho trabajo por hacer”.

Con información de EFE