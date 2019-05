Justicia de España cita a exembajador por escándalo para evitar extradición de multimillonario Pérez Maura

Edificio de la Audiencia Nacional de España. (Foto Prensa Libre: EFE)

El exembajador de Guatemala en EE. UU., Julio Ligorría, debe acudir la próxima semana a la Audiencia Nacional de España para declarar en el caso denominado Tándem.

Según el medio español La Vanguardia, el diplomático está citado a declarar “como investigado” y señalado de supuestamente cometer cohecho. Ligorría debe presentarse el 11 de junio, indica el diario.

Consultado vía telefónica Ligorría aseguró que aunque todavía no tiene en su poder la citación, se presentará ante el juez el día que se le indique. Afirmó que se trata de “una investigación para esclarecer a todas las personas que de una u otra manera tuvieron relación con el señor Villarejo o con las personas relacionadas con los señores Pérez-Maura”.

A Pérez-Maura se le investiga por el pago de unos €10 millones a Villarejo para evitar su extradición a Guatemala, cuya justicia lo requiere por su supuesta vinculación con el caso TCQ.

Pérez-Maura es empresario, propietario de Terminal de Contenedores de Barcelona, y quien habría pagado US$30 millones entre el 2012 y 2013 al entonces presidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, para que se le adjudicara la construcción de una terminal de contenedores en Puerto Quetzal.

El 8 de mayo, el español fue detenido sindicado del pago a Villarejo, un policía español retirado que tendría suficientes influencias para evitar la extradición del empresario e influir en esta y otras decisiones judiciales.

Ligorría afirmó a Prensa Libre que no tiene ninguna relación, de ninguna naturaleza con el caso Pérez-Maura. “En ningún momento ha estado en mí la potestad de poder evitar o no ninguna extradición porque para eso son autoridades competentes del sistema judicial español las que se encargan de ese tipo de cosas, yo no tengo nada que ver”, aseguró.

Además, el exembajador indicó que no existe ninguna relación contractual, ni de ningún tipo, con el señor Villarejo ni con Pérez-Maura.

La citación, según Ligorría, podría deberse a que “por mi calidad de guatemalteco, por mi calidad de exconsultor, por mi calidad de exembajador, habrá alguna razón por la que me estén llamando y por supuesto todo va a ser aclarado cuando me corresponda asistir ante el juez”.

La Vanguardia señala que uno de los planes de Villarejo, para librar a Pérez-Maura del caso de corrupción, supuestamente era apoyar económicamente a Ligorría para que fuera electo presidente de la república en las elecciones del 2019.

“Ni mi empresa ni yo hemos participado en absolutamente nada que tenga relación con los señores Pérez-Maura ni con el señor Villarejo, conocemos, sí, a personas, amigos en España, conocemos a mucha gente en común”, señaló el diplomático guatemalteco.

Ligorría permanece en España desde el 26 de septiembre del 2017, luego haberse probado los señalamiento del MP y Cicig de haber participado en recaudar fondos para el Partido Patriota en el 2011.

La justicia española determinó que el diplomático no cometió el delito de lavado de dinero, además de que posee nacionalidad española por lo que no fue extraditado a Guatemala.

