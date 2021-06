Juzgado de Femicidio liga a proceso a Marco Pablo Pappa por violencia contra la mujer

Marco Pablo Pappa enfrenta a la justicia por violencia contra la mujer. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

El Juzgado de Turno de Femicidio ligó a proceso penal a Marco Pablo Pappa por violencia contra la mujer debido a una denuncia de agresión en contra de Andrea Aparicio en la cárcel de Mariscal Zavala.

Aparicio, ex pareja de Pappa, denunció violencia física el pasado 23 de marzo de 2021.

Según las declaraciones de Aparicio en esa ocasión, el señalado estaba tomando dentro del centro de detención y la intentó agredir sexualmente. Posteriormente, le tapó la boca y la golpeó en las costillas.

En este caso Andrea Aparicio es representada por el abogado Juan Guevara, quien defendió a su padre Jaime Aparicio en el caso Construcción y Corrupción por el que fue condenado por dar comisiones millonarias a Alejandro Sinibaldi.

En la audiencia de este viernes 25 de junio, Alejandro Arriaza, abogado de Marco Pappa, mostró un mapa de Mariscal Zavala con la intención de poner en duda agresiones denunciadas por la víctima.

El juez de Turno de Femicidio no aceptó el teléfono celular que presentó la defensa del exfutbolista. El aparato es de Aparicio y aseguran los abogados del exfutbolista que ella lo olvidó en prisión el 23 de marzo pasado.

En audiencia del 7 de junio, Pappa comentó que el martes 23 de marzo, él no sabía de la visita de Aparicio.

De igual manera, relató en esa oportunidad que no quería verla y pidió que no la dejaran ingresar a la prisión de Mariscal Zavala. No obstante, su ex pareja ingresó al centro penitenciario, a pesar de la petición del futbolista nacional y después de haber esperado afuera de las instalaciones por varios minutos.

Esta es la tercera ocasión en la que Andrea Aparicio denuncia a Marco Pappa por violencia contra la mujer. El futbolista fue detenido y está en prisión desde 2020.