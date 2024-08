Rony López, magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, accionó luego de que el Ministerio Público desestimara una denuncia contra una cuenta de la red social X, señalada de filtrar información sensible.

El magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, Rony López, brindó declaraciones sobre una denuncia que interpuso para que se investigue una cuenta de la red social X, señalada de filtrar información judicial y publicar información sensible.

El magistrado López detalló que la jueza Séptima Penal B declaró con lugar la acción que interpuso, por lo que el Ministerio Público tendrá que investigar la cuenta denominada “¡Yes, Master!”.

López interpuso una denuncia contra el perfil de la red social, la cual fue desestimada, por lo que accionó ante los juzgados.

“Esta cuenta, el grave problema para mí, es que se me dio seguimiento e informó las ubicaciones exactas donde me encontraba, cuando me informaron que había una orden de asesinarme, de parte del crimen organizado”, detalló López.

“La idea es que el Ministerio Público investigue quiénes son las personas que están detrás de la cuenta y que se determine si tienen vinculación con la ordenanza del crimen organizado que ordenó asesinarme”, añadió el magistrado.

Según detalló el togado, cuando presentó la denuncia contra la referida cuenta ante el Ministerio Público, fue notificado de que se efectuaron seis diligencias, de las cuales cinco se efectuaron para recabar información de López.

En cuanto a la designación de un fiscal especial, López dijo que solo la fiscal general puede nombrar esa figura; sin embargo, la juzgadora expuso que es necesario que se efectúe la investigación y, por medio de autorizaciones judiciales, se determinen detalles de la creación de la cuenta.

Se trataría de información sobre el correo electrónico con el que se creó la cuenta, dirección IP, cuentas que tienen relación y otros elementos.

“Cosa que no hizo absolutamente nada el Ministerio Público”, aseguró López.

El magistrado indicó que, a su criterio, las personas responsables del perfil de la red social, habrían incurrido en delitos de conspiración para asesinar y asociación ilícita, en su caso particular.

“Lo mío no es por difamación, calumnia o injuria”, afirmó el magistrado.

López añadió que lamenta que los denunciantes sean revictimizados, debido al alto porcentaje de casos que son desestimados.

Señaló que, debido a esa situación, los guatemaltecos deben acudir a un abogado privado para llevar sus casos ante los jueces.