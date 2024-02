La CGC sanciona y denuncia al IPM por irregularidades en Q159.7 millones

Lo que le ha permitido a la entidad ser socia de algunas empresas, otorgar préstamos a sus afiliados, adquirir bienes inmuebles para el arrendamiento y también invertir fuera de Guatemala.

Pero estas cuatro acciones de manejo de recursos con las que cuenta el IPM no han dado los mejores resultados, eso a criterio de un informe de auditoría de la CGC.

La inspección abarcó del 1 de enero del 2022 al 31 de enero del 2023; que dejó como resultados dos denuncias y tres sanciones económicas en contra de la institución.

En total, el mal manejo de fondos asciende a Q159 millones 713 mil 892, según detalla el informe de la CGC; detalles que se encuentran plasmados en la denuncia que tendrá que indagar el MP.

Inversiones

El IPM ha invertido en tres empresas desde el 2018; Promotora de Clubs S.A, Hotel Suites Mar y Sol S.A e Inversión para el Mañana S.A.

Pero solamente la primera generó movimientos en los primeros dos años, es decir 2018 y 2019, luego del 2020 al 2020 no tuvo ganancias.

Para el caso de las otras dos empresas ni siquiera generaron utilidades, según el informe. Las inversiones que hizo el IPM en este rubro ascienden a Q11 millones 758 mil 900, que dejó a la institución una sanción económica.

Bienes inmuebles

El IPM cuenta con 14 bienes inmuebles valorados en Q43 millones 2 mil 947.41, estos han sido adquiridos por medio de compra y venta, adjudicación judicial y transferencias del Estado.

La función de estas propiedades para el IPM es la de generar ingresos económicos a favor del instituto y para sus beneficiarios, pero las auditorías reflejaron que del total de inmuebles, siete se encuentran abandonados, cinco están pendientes de ser arrendados e incluso dos han sido invadidos.

La conclusión a la que llegó en esta verificación la CGC es que en bienes inmuebles se reportan cifras negativas en su totalidad, hecho que le costó al IPM otra sanción económica.

Perdida de Q88 millones

Entre las inspecciones salió a luz una inversión internacional que el IPM realizó en el año 2001 por Q290 millones 176 mil 358.76, capital que ingresó a Pension Fund of America.

Esta empresa trasladó los fondos a las entidades bancarias Lheman Brothers y Merril Lynch, la cual fue absorbida por Bank of America; el IPM demandó logrando recuperar parte del capital invertido.

Para recuperar ese capital el IPM contrató firmas de abogados nacionales e internacionales, “efectuando gastos por honorarios por la cantidad de Q1 millón 896 mil 273.32 y de viáticos al exterior por Q1 millón 28 mil 15.56, para un total de Q2 millones 924 mil 288.88, erogaciones que disminuyeron el patrimonio del IPM”, cita la CGC.

Pero a pesar de los gastos anteriores, en el 2022 y 2023 las autoridades del IPM ya no continuaron con las gestiones y habrían perdido Q88 millones 556 mil 170.56, según los registro de la entidad fiscalizadora.

“Aun conociendo la sentencia para recuperar en el extranjero el saldo del principal y de los intereses en riesgo, sin llevar a cabo gestiones de recuperación del saldo, ocasionando que no se presente la situación real de la entidad con relación a inversiones, lo que a su vez perjudica la situación financiera de las Reservas Técnicas e incremento del déficit en los resultados del ejercicio en perjuicio de las prestaciones y beneficios del régimen especial del IPM”, advierte la CGC. Por este caso se presentó una denuncia.

Préstamos

Entre los servicios que presta el IPM a sus afiliados se encuentran préstamos, pero aparentemente no existe un seguimiento oportuno a los mismos, que ha generado que el IPM deje de percibir Q7 millones 365 mil 193.85, más intereses y moras que asciende a Q3 millones 201 mil 686.32.

“Al 1 de enero de 2022 la cartera de cobro jurídico continuó con 142 deudores, adicionándose durante el período del 01 de enero de 2022 al 31 de enero 2023, 31 deudores, lo cual evidencia deficiencia en la recuperación de capital otorgado”, indican la autoridades.

Para la autorización de los préstamos se han dejado incluso vehículos en garantía, pero los mismos no están en poder o control del IPM, incluso hay algunos deudores de los que no se tienen datos.

“Dichos vehículos no están en resguardo del IPM, además, no fue posible verificarlos físicamente por el equipo de auditoría, ya que los mismos no fueron puestos a la vista por la Gerencia”, debido a que se habría acordado que el auto quedaba en depósito de cada deudor.

Pero la CGC considera que “las autoridades no se han preocupado por tener actualizada la información personal de los deudores, tal es el caso de 42 financiamientos en donde se carece del número de Documento Personal de Identificación”.

Resistencia a la fiscalización

La CCG trató de obtener información sobre 10 sociedades en que el IPM s socio mayoritario, pero no obtuvieron la información de parte de las autoridades del instituto.

Ante esto, la CGC presentó una segunda denuncia por resistencia a la fiscalización, porque el equipo de auditores consideró que la información que fue requerida y negada, era vital.

La conclusión de la CGC es que el mal manejo de fondos podría poner en riesgo el funcionamiento de la institución. “Al no alcanzar los aportes que dan los activos, debido a que hay más jubilados que personal activos, el descuento que hacen a los activos no alcanza para pagar a los jubilados, por lo tanto para cubrir la nómina de jubilados, la cubren a través de las cuotas de personal activo a eso le suman el dinero que, desinvierten del capital y los intereses y toman parte de los aportes del gobierno”.

Sin postura

Se trató de obtener la postura del Ministerio de la Defensa, pero su equipo de Comunicación Social informó que el IPM es una entidad autónoma, por la que no les correspondía fijar una postura institucional ante los hallazgos de la CGC.

Este departamento a su vez traslado el contacto del gerente de la dependencia, quien a pesar de varios intentos no fue posible atendiera las llamadas telefónicas.

Mario Mérida, analista en temas de seguridad y militar en situación de retiro calificó como “lamentable” los hallazgos reportados por el grupo de auditores sobre el IPM.

“Esperamos que estos ayuden a mejorar la calidad de la institución”, dijo Mérida, quien explicó que los que se recibe dentro del IPM son aceptables.