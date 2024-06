En cuatro meses deben asumir los nuevos magistrados del Poder Judicial. Pero antes, las comisiones de postulación tendrán que superar una serie de retos.

Eso, según la lectura de las exmagistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Ástrid Lemus y Mariéliz Lucero Sibley, que participaron en un conversatorio organizado por el Foro Guatemala.

Las comisiones de postulación para la CSJ y cortes de Apelaciones están prácticamente integradas, solo resta la elección de los representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), prevista para el 21 de junio.

El próximo 13 de octubre tendrá que asumir la nueva magistratura del Organismo Judicial (OJ), pero para ello cada postuladora tendrá que enfrentarse a los grupos de poder que intentarán cooptar el proceso, según las exmagistradas.

Lemus integró la magistratura de la CSJ entre 1994 y 1999, mientras que Sibley estuvo en esa corte de 1999 al 2004.

Las dos exmagistradas coincidieron en una serie de obstáculos que deberán superar las comisiones de postulación y los futuros magistrados.

Desprestigio

Actualmente, el rol de magistrado de la CSJ y de cortes de Apelaciones se encuentra desprestigiado, a decir de las exfuncionarias. Pero esos señalamientos, incluso, alcanzan a las comisiones de postulación.

Las postuladoras son órganos colegiados encargados de preseleccionar a los candidatos, de entre los que el Congreso elegirá a los magistrados.

Lemus insistió en que cuando fue electa magistrada, el proceso fue transparente. El proceso se dio luego del autogolpe de Estado de Jorge Serrano Elías.

“En esa ocasión, el sistema funcionó como se había concebido; no dio tiempo para que el sistema fuera cooptado. Podemos decir que el modelo funcionó”, recordó.

Ahora, todo el legado de desprestigio hace que los abogados honrados opten por no participar, según las exmagistradas; sin embargo, la exmagistrada Sibley confía en que aún hay profesionales con “vocación de país”.

“No puedo creer que no existan personas honorables que no quieran ser magistrados de la CSJ, porque a pesar de que se ha desprestigiado el cargo, para muchos seguirá siendo un honor servir al país desde las altas cortes”, añadió.

Riesgos

El cargo de magistrado de CSJ o para alguna de las cortes de Apelaciones es blanco de presiones, y algunas incluso pueden poner en riesgo la vida del funcionario, reflexionaron Lemus y Sibley.

Ese problema también se extiende a los comisionados, ya que hay grupos de poder que intentarán tomar control del sistema de justicia mediante las comisiones, indicaron las expertas.

Sibley recordó que cuando fue comisionada no había ofrecimientos económicos, pero sí favores.

Actualmente, se da otro tipo de presiones, agregó Sibley, ya que el narcotráfico ha tratado de ganar espacios en puestos de poder.

“Antes, las presiones venían del Ejecutivo, del Legislativo, pero ahora tenemos otros grupos, como el narcotráfico y todos esos delitos de cuello blanco”, refirió.

Otro riesgo que identificó Lemus es que el contexto negativo puede desmotivar a personas honradas a participar, y recordó cómo las elecciones del Cang han ido denigrando su importancia para la vida política y judicial del país.

“Los procesos se han prostituido y se han desprestigiado. Entonces, abogados estudiosos y que sí tendrían el deseo de dar un servicio digno se ven frustrados, porque no pueden ir a competir con edecanes, con regalos, con chicharrones, rifas, etcétera; en lo que, tristemente, se han convertido las elecciones del Cang”, expuso Lemus.

Actualmente son 10 las planillas de abogados que intentan convertirse en futuros comisionados. Doce serán electos para la postuladora de la CSJ y otro grupo igual para la comisión de cortes de Apelaciones.

Independencia

Las dos exmagistradas consideraron oportuno que el Foro de Rectores no haya votado por la Universidad de San Carlos para presidir alguna de las comisiones, por las dudas que rodean al rector Wálter Mazariegos.

La dirección de las postuladoras quedó a cargo de la Universidad Rafael Landívar y de la Universidad Internaciones, para CSJ y Apelaciones, respectivamente.

Lemus comentó que la independencia es algo crucial para que las futuras cortes sean objetivas; de lo contrario, están sujetas a presiones políticas, económicas y de cualquier tipo, lo que podría influenciar sus futuras decisiones.

“Yo no llegué atada por ninguna gratitud a ningún sector, ninguna persona o grupo a quien yo tuviera que ceder. Nunca hice compromisos u ofrecimientos, y por eso me sentía totalmente libre”, aseguró.

Para Sibley, fue posible la independencia por los valores familiares, ya que, manifestó, es algo clave al momento de desempeñar un cargo público.

“Independencia es no ceder a ningún tipo de presiones, aunque eso signifique no estar en la lista de invitados VIP porque no caemos bien. No era de las favoritas, pero puedo decir que nunca me quedé callada, y en el pleno yo daba nombre y apellido de las conductas que no me parecían adecuadas”, precisó.

Vigilancia

El proceso de comisiones de postulación arrancó desde el llamado a las postuladoras que hizo el Congreso de la República a través del acuerdo emitido en abril.

Posteriormente, el Foro de Rectores celebró su reunión, de manera pública, para la elección de los presidentes.

También los magistrados de Apelaciones mostraron transparencia en la elección de sus comisionados y queda pendiente la elección del Cang, programada para el próximo 21 de junio.

La Organización de Estados Americanos (OEA) delegó observadores para el proceso. La solicitud fue girada por el presidente Bernardo Arévalo.