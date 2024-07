La jueza Abelina Cruz, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, cerró este viernes 26 de julio el proceso penal contra el excandidato presidencial Manuel Baldizón por el caso Odebrecht, en el que era señalado de haber utilizado dinero de sobornos para financiar su campaña electoral en 2015.

El argumento de la jueza Cruz para cerrar el proceso en contra de Baldizón es que al no ser funcionario no podía recibir sobornos para favorecer a alguna empresa.

La juzgadora resolvió de esa forma durante una audiencia de etapa intermedia por referido caso.

Baldizón es señalado por el Ministerio Público (MP) por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y cohecho pasivo.

Según las investigaciones, la empresa brasileña Odebrecht habría dado sobornos a gobiernos para ser favorecida con contratos estatales de construcción.

Baldizón dijo al finalizar la audiencia que “por fin se hizo justicia” y recuera que ha estado preso y que fue deportado desde EE. UU; además, asegura que ha sido “linchado políticamente sin causa ni razón justa”.

“Ha quedado evidenciado que todo fue una farsa de tres personajes”, señaló Baldizón en referencia a la exfiscal general Thelma Aldana, el exfiscal Juan Francisco Sandoval y “un colombiano”.

Añadió que la resolución de la jueza “es inapelable desde ninguna perspectiva, porque Baldizón no aparece en ningún documento y además no fui funcionario público, no fui presidente, no fue ministro ni manejé recursos del Estado nunca, pero ahí estaba yo, por qué, porque querían eliminarme políticamente”.

Advirtió que planteará demandas contra quienes lo acusaron de hechos que, según él, no cometió.

Los señalamientos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) indican que Baldizón habría recibido fondos que luego fueron utilizados para financiar su campaña electoral de 2015, cuando fue presidenciable por el desaparecido partido Líder.

Según Baldizón, hay “muchas pruebas” a su favor. “Los acuerdos de colaboración de dos brasileños que le robaron dinero al pueblo de Guatemala están nulos. Muchas cosas evidencian técnicamente que no se puede probar mi responsabilidad en este caso”, aseguró.

El excandidato presidencial argumentó que “no fue funcionario público, ministro ni presidente”.

“Me pusieron en la guinda para dañarme políticamente”, aseveró.