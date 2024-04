Marco Antonio Villeda ha dirigido durante 13 años el Juzgado de Extinción de Dominio y la Corte Suprema de Justicia decidió removerlo del cargo.



En la siguiente entrevista, Villeda habla sobre su cambio de judicatura, las acciones de inconstitucionalidad a la Ley de Extinción de Dominio, que cada vez se convierte en una posibilidad real, y el trabajo realizado.



¿Cuál fue su primera impresión al ser notificado de qué será trasladado del Juzgado de Extinción de Dominio?



Me sorprendió. Tengo 13 años de estar en este juzgado. Me han renovado entre tres o cuatro veces el período constitucional y nunca me habían trasladado de judicatura, hasta ahora.



El hecho de que no haya una explicación en concreto del porqué de mi traslado ahonda más en la incertidumbre a la sorpresa que ese traslado pueda ocasionar, tomando en cuenta que ese juzgado no tiene mora judicial desde su creación, ninguna denuncia por corrupción y sentencias confirmadas en un 99 por ciento.





¿En algún momento percibió a qué podría deberse el traslado?



No. Lo que estuve escuchando por unos 15 días previo a que me notificaran oficialmente eran rumores de que ya se había tomado la decisión de trasladarme, en razón de que se había vencido mi período constitucional, y que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tenía el criterio de que cuando a uno le renuevan el período constitucional, se lo pueden renovar enviándolo a uno a cualquier lugar.



¿Cuándo vence su período constitucional?



Se vence el 29 de abril de este año. La CSJ tomó la decisión, me parece, el 18 de marzo.



El acuerdo que se establece es que a partir del 30 de abril se renueva mi período constitucional, y debo tomar posesión en el Juzgado Segundo de Instancia Penal.



¿En otras ocasiones la CSJ explica el cambio o los motivos del traslado?



Lo que pasa es que hay un procedimiento establecido en la Carrera Judicial, donde la CSJ le tiene que otorgar audiencia al juez para que se pronuncie si está de acuerdo o no con el traslado. En mi caso, no se está utilizando la Ley de la Carrera Judicial, sino el período constitucional, y esa es la razón para hacer el traslado. Por ello, no hay ninguna necesidad de brindar una explicación.



¿Cada cuántos años se debe renovar el período constitucional?



Todo juez tiene un período constitucional de cinco años. Va a depender de la evaluación de desempeño de los juzgadores para que la CSJ puede renovar o no. En mi caso, mi evaluación de desempeño ronda los 90 puntos. La ley sí establece que cuando la evaluación de desempeño es satisfactoria, la CSJ debe renovar el período constitucional.





¿Cuáles son las principales dificultades que encontró en el juzgado?



En principio estábamos ante una nueva rama del Derecho. Era una nueva estructura, no era solo crear el Juzgado; también la Sala de Apelaciones, la Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público, la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio, encargada de administrar los bienes a favor del Estado, así como sentar las bases de los criterios jurisprudenciales que nos iban a servir para establecer si efectivamente estos bienes tenían un origen criminal o no.



No queríamos que el Juzgado fuera visto como un tribunal arbitrario o inquisidor, o que no se juzgara de forma objetiva.



¿Guatemala fue vanguardista en la región en la implementación de la Ley de Extinción de Dominio?



Hoy por hoy somos referentes en la región. Por poner un ejemplo, en el 2016 Guatemala fue evaluada por el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat). En uno de los rubros donde salió mejor evaluado nuestro país fue en la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio. He sido invitado por la Comisión Europea, a Bruselas, Bélgica, a impartir una charla sobre cómo Guatemala había implementado esta normativa, ya que la Unión Europea estaba analizando si estas figuras que son jurídicas americanas se podían incorporar a sus normas. Guatemala es un ejemplo de buenas prácticas.





¿Cuál ha sido el mayor aporte de este juzgado a la justicia?



Darle el sentido exacto que la Constitución le da al concepto de propiedad, en el sentido de que usted puede disponer de sus bienes siempre y cuando los haya obtenido dentro de la legalidad. Se ha mandado un mensaje contundente en el sentido de que no se puede adquirir un patrimonio de cualquier forma. No se puede tolerar que las personas adquieran o generen un patrimonio a partir de actividades ilícitas, sobre todo, hacerle entender a las personas que la garantía constitucional establecida en el artículo 39, con relación a la propiedad privada, se va a respetar única y exclusivamente si la propiedad procede del trabajo honrado.



¿Qué cosas quedan pendientes en el Juzgado?



Quedan varios procesos. Hay muchos bienes con medidas cautelares que están pendientes de que el Ministerio Público se pronuncie si van a iniciar las acciones de extinción de dominio o van a solicitar el levantamiento de las medidas cautelares. Este levantamiento solo procede si el MP, luego de la investigación, encuentra que estos bienes tienen un origen lícito.



¿Pero su avance depende del MP?



Sí. El Ministerio Público (MP) es el encargado de las investigaciones y presenta las acciones. Nosotros no podemos investigar, nuestra función se circunscribe exclusivamente a establecer si la tesis que plantea el MP con relación a un patrimonio se cumple o no.



¿Hubo una época en la cual se presentaron más casos acá en el juzgado?



Hubo un aumento de número de casos presentados en los años 2015 a 2018. Fueron los años que recuerdo de ese aumento exponencial que se presentaron acá y fue donde, si no estoy mal, fue que se dictaron más sentencias.





¿Qué casos se presentaron en ese entonces?



Empezó la Unidad de Extinción de Domino, presentando muchos casos de narcotráfico relacionados con los extraditables en ese momento. Luego eso cambió y los casos contra políticos señalados de haber incurrido en prácticas de corrupción aumentó al punto de que superó los casos que se habían presentado por actividades relacionadas al narcotráfico.



¿Aumentaron los casos contra políticos más que los relacionados con el crimen organizado?



Ya en ese momento sí, de 2015 a 2018. Básicamente, estos casos se presentaban contra bienes relacionados con actos de corrupción pública. Se superó a los relacionados al narcotráfico.



¿Cree que mejoró, se estancó o habido un trabajo eficiente desde que se creó la Fiscalía de Extinción de Dominio?



Yo lo que he visto en la Fiscalía es que hay mucha rotación de personal. Sí veo que ha venido a la baja la cantidad de casos que se han presentado en el juzgado.





¿A partir de cuándo ha considerado esa baja?



No tengo un dato exacto de la fecha de cuándo esta baja empezó a ocurrir, pero a partir del 2020, que empecé a ocupar el cargo nuevamente, me he dado cuenta de que los casos de alto impacto y de grandes patrimonios criminales son los que se dilucidan ahora, son los que se presentaron entre el 2015 y 2018. Ahora el MP se ha enfocado más a extinguir vehículos que traen contrabando de la frontera, y en eso básicamente se concentra la mayor cantidad de casos que se presentan actualmente.



¿No ha recibido este juzgado casos del gobierno anterior?



No, ninguno. Ni de la administración que acaba de salir ni la anterior.



¿Cuál es su opinión en relación con las acciones que se han presentado en la Corte de Constitucionalidad sobre que la Ley de Extinción de Dominio es inconstitucional?



La constitucionalidad de la Ley de Extinción de Dominio ya ha sido abordada por la Corte de Constitucionalidad (CC), no en una, sino en varias ocasiones. En varias sentencias, la CC ya se ha pronunciado en que la Ley de Extinción de Dominio es constitucional, no riñe con la Constitución Política. Muchos me dicen que la CC se puede apartar de su propia doctrina, pero yo espero que la CC sostenga esos criterios que ha mantenido.



Esto ya se ha discutido mucho, no es una ley que viole el debido proceso, ni el derecho a la propiedad privada; hay un derecho de defensa. No hay violación a la presunción de inocencia, porque aquí no juzgamos personas, aquí juzgamos la situación jurídica de los bienes y sobre eso se pronuncia el juzgado. Los bienes no son inocentes ni culpables.



¿Qué pasaría si la CC cambia su criterio y resuelve que la Ley de Extinción de Dominio sí es inconstitucional?



Tendríamos que ver con todos los fallos que se han emitido. Muchos de los bienes extinguidos han sido dados a instituciones del Estado donde actualmente están instaladas fiscalías, juzgados, sedes de ministerios, vehículos o aeronaves. Otros bienes que tienen medidas cautelares también están en uso por otras instituciones.



Llegado el momento en que la CC declare inconstitucional esta normativa, habría que ver los alcances de esta declaratoria. Qué pasará con los bienes que ya tienen sentencia firme. Creo que sería un gran retroceso en la lucha contra la corrupción por parte de Guatemala. Dejaría la puerta abierta o sería un incentivo perverso para todo aquel que quiera dedicarse a actividades ilícitas, que quieran sustraer fondos del Estado.



¿Cuántas veces se ha pronunciado la CC al argumentar que esta ley no es inconstitucional?



Hay varias, no tengo el dato exacto. Pero la última vez que se pronunció la CC fue en el 2018. Pero siempre ha reiterado que la Ley es constitucional.



¿Si la CC cambia su criterio, todo el trabajo realizado en el juzgado estaría en riesgo?



Sí. Hay que analizar cómo quedaría la situación de los bienes que ya tienen sentencia firme y de los que tienen medida cautelar actualmente.



¿Cómo se siente con que ya en los próximos días entregará el cargo?



Tranquilo, por el trabajo realizado. Me voy satisfecho. Me hubiese dolido mucho salir cuestionado de este juzgado, salir por la parte de atrás. La función de juez es sagrada y hay que realizarla con la mayor honestidad, ética e intelectualmente. Eso lo replicaré al juzgado donde vaya.



¿No cuestionaría usted qué así como deja este juzgado al día y sin denuncias de corrupción, podría debilitarse?



Yo esperaría que no. Sí me dolería, por supuesto, que el trabajo realizado se viera disminuido. La persona que nombren en este juzgado espero que siga la misma línea de trabajo, con la misma ética y mística que hemos trabajado en estos 13 años todo el personal, no solo yo. Sería lamentable un retroceso en esta lucha que se ha hecho para de alguna manera recuperar todos esos bienes que tienen un origen ilícito.