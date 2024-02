Mingob apuesta por una reforma policial sin asesores externos

En el 2010, durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Colom, se creó la Comisión Presidencial para la Reforma Policial, con la promesa de fortalecer el régimen disciplinario, el modelo de investigación criminal, la inspectoría general, reclutamiento de personal, profesionalización y dignificación de los elementos policiales. No obstante, durante el gobierno de Jimmy Morales los proyectos tuvieron “un corte”, con la destitución del ministro de Gobernación, Francisco Rivas y el entonces director de la PNC, Nery Ramos”, afirma el titular de la cartera del interior, Franciso Jiménez.

La reforma policial cuya finalidad es capacitar y dignificar la labor de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), será retomada por el gobierno entrante. Sin embargo, no se continuarán todos los planes que tenía comtemplado el esquema original y tampoco se conformará un equipo con personas ajenas a la institución policial, afirmó el titular de la cartera.

“A partir de la administración del ministro Degenhart, la PNC comenzó a ser servidora de ciertos intereses políticos, que querían bloquear a la PNC en términos de no atender a la Cicig”, afirmó.

A decir de Jimenez, durante la administración del ministro Rivas se fortalecieron los ascensos por mérito, pero luego se perdieron con la entrada de ministros que no tenían voluntad para hacer cambios.

“El sistema de ascensos por mérito se perdió en la PNC, y eso será parte de lo que se retomará, porque eso genera disciplina, encontramos una policía con falta de disciplina, los mandos no están en el lugar donde deben estar”, señala.

Desorden

El funcionario afirma que encontró “desorden” en la institución policial y muchos de los elementos policiales incluidos los altos mandos laboraban con un uniforme que “no estaba limpio”, y son situaciones que a su decir podrían ser “insignificantes”, Sin embargo, afirma que en una fuerza armada civil son importantes.

“Muchos de los procesos no se están cumpliendo, ni los tiempos, ni los pasos adecuados. Es un ministerio mucho más complejo de manejar porque los fenómenos criminales están más presente en la sociedad”, acotó.

Sin asesores

La reforma policial contó con la asesoría de Helen Mack, directora de la Fundación Mirna Mack y posteriormente estuvo a cargo de la Comisionada para la Reforma Policial, Adela Camacho de Torrebiarte.

Jiménez afirmó que como parte de retomar los proyectos de la Reforma Policial, no se acudirá a los “asesores externos” y se conformará una mesa únicamente con personal de la institución policial.

“Un error que hemos cometido es que hemos traído personal técnico de afuera, pero si la PNC no se apropia de eso no es reforma. Anteriormente se generaron documentos y no todos se implementaron, ahora se tomarán algunos de los resultados que dieron para implementarlos nuevamente”, subrayó..

“No vamos a regresar con el esquema anterior que era de tener un equipo, porque en términos técnicos esto no es viable por el momento, hay algunos ejes que ellos plantearon como el tema educativo en la academia de la PNC, fortalecimiento en la inspectoría general y en temas de investigación”, agregó.

Jiménez afirmó que uno de los principales ejes en los que se trabajará será la dignificación de los agentes y también se analiza entrar en un debate para reformar la Ley de la PNC.

“Consideramos la posibilidad de reformar la ley de la PNC, pero entrar en ese debate es algo que se analiza, porque tendría que hacerse con los diputados”, añade.

Proyectos inconclusos

El proyecto original de la Reforma Policial giraba sobre cinco ejes, que apuntaban a fortalecer las competencias y aptitudes para el desarrollo de los servicios de seguridad pública, como la Institucionalidad y organización, controles internos, dignificación policial, Infraestructura y movilidad y tecnología e innovación.

La política de igualdad de género, la creación de la Oficina de la Atención a la Víctima y fundación de las escuelas de Estudios y Doctrina, de Formación de Oficiales de Policía, de Especialidades, de Ascenso y tres academias regionales, forman también parte de la propuesta original.

También se dispuso de un currículo y pensum de licenciatura en ciencias policiales al que podían ingresar civiles y agentes a estudiar durante un periodo de cuatro años. Esta se mantiene vigente y según el vocero de la PNC, Edwin Monroy ha sido efectiva para los elementos policiales.

Se implementó el Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitario (Popsic) en el departamento de Guatemala. Aunque esta unidad tiene como objetivo un acercamiento con la población y fomentar la confianza, se desconocen los resultados de su función.

También se propuso un incremento salarial de un 7 por ciento anual para los agentes, pero no fue aprobado. Para Monroy, son los aspectos más destacados que se lograron con la Reforma Policial.

A finales de 2015, previo al gobierno de Jimmy Morales, se rindió un informe sobre los resultados de la Reforma Policial, en el que se destacó el incremento en un 52 por ciento del número de agentes desde 2012, que para 2015 llegaba a 35 mil 929. Actualmente suman 42 mil efectivos.

Autoridades anteriores del ministerio de Gobernación, argumentaron que para continuar con la reforma policial existían ciertos desafíos que en su momento eran imposibles superar, como la resistencia al cambio por parte del personal policial, principalmente de quienes tienen varios años en la institución, el presupuesto limitado que no permitía cumplir con los objetivos como el aumento salarial del personal, y una doctrina policial dispersa y descontinuada.

Mandos policiales afirman que si bien la Reforma Policial se detuvo en 2018, actualmente se ha trabajado para alcanzar mejor capacitación y especialización de los nuevos agentes en la Academia de la PNC, lo mismo se ha logrado según ellos en la Escuela de Especialidades, Escuela de Formación de Oficiales y Escuela de Estudios Superiores de Policía.

Voluntad

Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), dice que es acertado retomar una Reforma Policial, sin necesidad de acudir a asesores externos que no pertenecen a la institución policial, puesto que lo único que se necesita es voluntad política.

“Es la oportunidad para retomar la carrera policial y la profesionalización que son dos propuestas fundamentales en la PNC. El problema de las dos reformas anteriores es que fueron esfuerzos externos desde la sociedad civil y falto voluntad de los gobiernos”, afirma.

Asturias dice que reformar la Ley de la PNC sería positivo, puesto que si bien es parte de los acuerdos de Paz en 1996, han pasado 25 años desde que se firmó y las condiciones de seguridad han cambiado en el país.

“Debe actualizarse esa institucionalidad, la carrera, las jerarquías y mecanismos institucionales, para ajustarla a las condiciones de seguridad del país”.

Agregó: “Ese papel de asesoría externa jugó un papel importante, hoy solo se requiere voluntad política y no veo la necesidad de continuar con esa asesoría externa”.