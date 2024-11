Modificación a funciones de Codisra podría atentar contra la libertad de expresión, dicen abogados

Una sombra sobre el ejercicio del periodismo, una división de la sociedad o incluso de irrelevante, es como expertos en el tema califican la modificación de funciones para que la Comisión Presidencial contra la Discriminación y Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (Codisra), pueda monitorear a los medios de Comunicación y denunciar casos de discriminación y racismo.

En el Diario de Centroamérica se publicó ayer el acuerdo 189–2024 con el que se emiten reformas al acuerdo con el que se creó Codisra, en el 2002. Dentro de las reformas se autoriza el monitoreo de los medios de comunicación para denunciar casos de discriminación y racismo contra los pueblos indígenas.

Codisra fue creada en el 2002 con la finalidad de erradicar la discriminación y el racismo en la sociedad, principalmente hacia los pueblos indígenas y promover la igualdad de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos.

Para el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Fernández Molina, dicha reforma es una "sombra inquietante" sobre el ejercicio del periodismo, debido a que se limita la libertad de expresión, tanto para periodistas como para quienes puedan emitir opiniones en artículos.

“La amenaza va implícita. Hay un punto de fricción con la plena libertad de emisión del pensamiento y del accionar de los medios de comunicación. Arroja una sombra inquietante sobre el ejercicio libre de los medios de comunicación, en la medida que es monitorear y denunciar, Igualmente se extiende a la iniciativa privada”, explicó.

Consolidación

Fernández Molina recalca que con las reformas no se busca solo denunciar actos de discriminación, sino de consolidar a las organizaciones indígenas “puramente” ancestrales para otorgarles más” terreno” dentro de la sociedad.

"Lo que buscan es darles más campo y preparar una futura reforma constitucional en la cual, mediante pleno Derecho, se acuerde la coexistencia de otros medios jurídicos y sistemas legales", afirma.

Con las reformas, según la interpretación del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, también se buscaría documentar y accionar sobre artículos o declaraciones de terceras personas.

“Es un monitoreo incómodo e innecesario, porque nadie les está restringiendo el derecho que tienen de poner alguna denuncia cuando sea pertinente”, acotó.

Para el abogado constitucionalista, Carlos Molina Mencos, este tipo de reformas más que afectar la libre emisión del pensamiento, solo crean divisionismo en el país, debido a que se enfocan en la defensa de un determinado sector.

"Puede haber discriminación contra evangélicos o contra católicos, o contra lo que usted quiera, pero no pueden circunscribir esa defensa solo para los pueblos indígenas. Guatemala es una sola ¿Qué esa es la belleza de Guatemala? es Tikal y la Antigua Guatemala, por ejemplo, y aunque son dos culturas totalmente distintas, al final conviven en un solo país; dividir indígenas, ladinos y otras culturas es un gravísimo error", afirma.

A decir de Molina Mencos, Codisra no cuenta con una base legal para monitorear medios de comunicación y no pueden decir si hay o no discriminación.

"Creo que a la prensa hay que dejarla libre. Por la forma como está redactada esa reforma se puede interpretar que interfiere en la libre emisión del pensamiento", añade el constitucionalista.

Agregó: "Otro punto es que esta reforma habla sobre discriminación, y eso es poner a dos sectores en contra, a la prensa hay que dejarla publicar y si se equivoca hay que pedirle una aclaración. Cualquier limitación a la libertad de pensamiento es un error".

Irrelevante

Para el analista político, Álvaro Pop, la reforma que permite el monitoreo de medios de comunicación es irrelevante, puesto que no se especifica qué es lo que se perseguirá, cómo se puede incurrir en discriminación, las sanciones que se aplicarán y prefirió no decir si afecta la libertad de expresión, al afirmar que no contiene detalles.

Pop considera que incluso no había necesidad de que Codisra hiciera una modificación, cuando un monitoreo lo pueden efectuar dentro de sus funciones como parte de su reglamento interno.

"No dice si van a hacer un informe, si van a iniciar algún tipo de acción legal, si va a servir para algo, no dice cuál es su temporalidad, su periodicidad, el enfoque, si es solo exclusivamente para el análisis; prefiero no interpretar porque no soy abogado", señaló.

"En Codisra incluso pueden hacer algunas publicaciones anuales, en donde digan el comportamiento de los medios de comunicación con respecto a la definición de racimo y discriminación hacia pueblos indígenas y emitir recomendaciones", agregó.

El analista recalcó que dentro de otras reformas se otorga poder a las autoridades ancestrales, puesto que tendrán la potestad para pedir la remoción de los comisionados que presiden la Codisra

"Ese es un ejercicio totalmente innovador que el gobierno implementa, y que tiene sus posibilidades positivas, porque creo que es un empoderamiento de las autoridades, pero también el riesgo de que empiecen a darse arbitrariedades", afirmó.

Se buscó una postura en la sede central de Codisra ubicada en el Centro Histórico de la zona 1. Sin embargo, en la recepción se informó que ningún comisionado se encontraba en el lugar por cuestiones laborales, y será el lunes cuando se atenderá para emitir una postura al respecto.