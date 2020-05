MP debería presentar acusaciones contra candidatos a CSJ y Apelaciones

Imagen proporcionada por el MP que muestra a Gustavo Alejos afuera del hospital de la zona 2 y sin custodia de seguridad.

El fallo de la CC establece que cuando la resolución esté en firme, el Ministerio Público (MP) debe entregar al Congreso un informe circunstanciado de todos los aspirantes que tengan algún señalamiento o denuncias penales, para que los diputados, en 20 días, puedan analizar los expedientes, para que cinco días después elijan con voto a viva voz a los magistrados, tomando en cuenta la capacidad, idoneidad y honorabilidad de los aspirantes.

La sentencia fue notificada el mismo miércoles al Congreso, por lo que ayer la CC devolvió los expedientes a ese organismo para su tratamiento respectivo. La Corte los había solicitado como parte de las acciones procesales en el amparo resuelto el miércoles último.

Por los plazos establecidos, el Congreso estaría eligiendo en 35 días calendario, de la nómina de 270 profesionales, 135 magistrados titulares y 90 suplentes para Cortes de Apelaciones, y de la nómina de 26 aspirantes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a 13 magistrados titulares. Los 13 restantes se toman en cuenta ante la ausencia definitiva de uno de los titulares.

Congreso debe elegir con responsabilidad

El presidente ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional (MCN), José Echeverría, respecto de la resolución de la CC manifestó que esta elección es importante, sobre todo porque desde hace ya siete meses se tuvo que haber cambiado a quienes dirigen el Organismo Judicial.

El abogado considera que por cuarta vez la CC trata de enmendar un proceso y valorizar las razones, justificaciones y consecuencias que han tenido las repetidas suspensiones y repeticiones del proceso de elección de cortes.

“Nosotros creemos que es importante que se realice y materialice esta elección, la cual ha sido atropellada, que hay que evaluar los efectos que ha tenido en el orden institucional y constitucional del país y una de las cosas más importantes es que todo juez y magistrado debe ser independiente y demostrarlo públicamente, esa independencia debe ser demostrada y manifiesta. Hay casos o magistrados que están siendo señalados”, expuso Echeverría.

Por aparte, considera que “esos señalamientos el MP los tiene que materializar en denuncias que sean sustentadas con hechos comprobables, y que estén fundamentas debidamente ante un órgano jurisdiccional”.

“Exhortamos al MP a presentar los casos penales ante las instancias correspondientes”, manifestó.

Echeverría también hizo un llamado al Congreso a hacer la elección de forma muy responsable, en la cual se “respeten y tomen en consideración que si hay hechos comprobables que comprometan la independencia de ciertos aspirantes que sean excluidos”.

“Al final, los aspirantes que están siendo cuestionados son una minoría que hace la nómina final y creo que son nueve o 10 que tomen en consideración, para que no sean electos si tienen señalamientos comprobables que pongan en riesgo su independencia”.

Pandemia habría evitado anulación del proceso

El presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), Ovidio Orellana, manifestó que la resolución de la CC se emitió observando el fenómeno de la pandemia, ya que había una intención de reiniciar el proceso, lo que no se podría concretar.

Ovalle señaló que ahora la Corte le ordena al Congreso que elija a los 13 magistrados de CSJ que reúnan las mejores calidades dentro de los mismos 26 que conforman el listado, tratando de depurarse entre ellos. Sin embargo, los 13 restantes quedarán por si uno de los titulares, por alguna razón, dejara de ser magistrado.

“Se debe elegir a los que tengan una mejor idoneidad como titulares, ya que, aunque otros, según el Congreso, no pudiesen tener alguna idoneidad, de todos modos quedarán de magistrados que podrían sustituir a un titular en caso de ausencia definitiva”, expresó.

“Estimo que es un proceso intelectivo que tuvieron que hacer a efecto de emitir una decisión como la ahora asumida. Repito, creo que los efectos de la pandemia tuvieron que ver en esta decisión, ya que por la forma en que se resolvió, más pareciera que el proceso daba para anularse”, añadió.

Orellana considera que si existen o no acusaciones contra alguno de los candidatos, corresponderá al Congreso hacer la valoración respectiva, sobre cada uno de ellos.

MP deberá de presentar acusaciones

La directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, Carmen Aida Ibarra, indicó que uno de los aspectos positivos de la resolución es que se validan los procesos de postulación, los cuales fueron enmendados por la misma Corte de Constitucionalidad y que fueron cuestionados al momento en se que cometió alguna ilegalidad.

Ibarra manifestó que si la CC estuvo enmendado el proceso a lo largo de diferentes etapas, no es extraño que al final no haya decidido no regresar a cero los procesos como los había solicitado por medio de amparos, incluida la fiscal general, que esperaba una resolución para volver a cero estos procesos.

“También queda validada la conformación de las nóminas de candidatos, en tanto que —la CC— no manda a hacer nuevos listados y lo único que hace es establecer o recordarles a los diputados las pautas y parámetros constitucionales vigentes que les permitirían a los diputados depurar en la práctica los listados, pero también les permite la discrecionalidad de interpretar de otra forma el fallo”, manifestó Ibarra.

La experta coincide con Echeverría en que ahora el MP debe de presentar las acusaciones del caso a un órgano jurisdiccional.

“En el MP recae ahora la obligación de enviar al Congreso informes fuertes de asuntos, comportamientos y actividades que pongan en duda la honorabilidad y la idoneidad de los candidatos, esperamos que para entonces la Feci defina acusaciones, porque todo lo relativo a las comisiones paralelas 2020 o los amaños en los procesos de postulación no tiene todavía un carácter judicial”, resaltó Ibarra.