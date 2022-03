MP espera que la PGN ubique a las víctimas de maltrato en centro comercial de la zona 16

El MP añadió que la Fiscalía se constituyó en lugar de los hechos y de tal cuenta en menos de 24 horas se logró la individualización de tres personas.

Agregó que mediante dichas diligencias se obtuvo medios probatorios y diversos indicios para fortalecer la investigación.

La Fiscalía solicitó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) la constatación para verificar la situación de maltrato de los menores de edad, sin embargo, indicaron que no les fue posible efectuar dicha verificación derivado de que no fueron localizadas por lo que, el área de constataciones de la referida institución presentó un informe escrito recomendando el cierre administrativo dado que no ha localizado a las víctimas.

Asimismo, el abogado de la empresa se apersonó a la Fiscalía y solicitó una medida desjudicializadora; sin embargo, la Fiscalía analiza el tema y aún no ha sometido a control jurisdiccional ninguna petición.

El ente investigador añadió que la Fiscalía teniendo en cuenta que la PGN aún puede localizar a las víctimas, está dando un plazo para proceder ante el órgano jurisdiccional.

Resalta que el MP cumplió en menos de 24 horas con su mandato de persecución penal y con el objetivo de proteger integralmente a las víctimas.

Lea también: MP investiga agresión a niños por parte de agentes privados de Ciudad Cayalá y la empresa se pronuncia al respecto

La Fiscalía está a la espera que la PGN, en cumplimiento de su mandato legal, ubique a las víctimas.

Explicó que el estatus del caso es en investigación pues el expediente no ha sido sometido a control jurisdiccional.

EL SOL NO SALE PARA TODOS EN GUATEMALA. Policías de seguridad de Ciudad Cayalá golpean a niños que no pertenecen a la clase social alta y los echan del lugar. Vea el video completo aquí 👉 https://t.co/Oc7xJanlIP pic.twitter.com/QzWvzPITA4 — Noticias del Sur GT (@GuatesurNews) March 28, 2022

PGN se pronuncia

La PGN emitió un comunicado en el que afirma que recibió una denuncia anónima que alertaba del posible acarreamiento de niños, niñas y adolescentes para ser sometidos a mendicidad a inmediaciones de Cardales de Cayalá en la zona 16.

Agregó que derivado de esto se realizaron varias diligencias con el fin de verificar los hechos denunciados, no habiéndose podido ubicar a ningún niño, niña y adolescente en las mencionadas condiciones, y no obstante a ello interpuso dos denuncias ante MP, una por los hechos denunciados anteriormente, y otra consecuencia del video que circuló en redes sociales y que evidenciaba un posible maltrato contra personas menores de edad.

Afirmó que el 29 de marzo la Fiscalía sometió a consideración en forma verbal de esta Procuraduría el otorgamiento de una medida desjudializadora a favor de los posibles sindicados de haber cometido acciones en contra los menores.

Para leer más: Charlas psicológicas, capacitación y donaciones: las sanciones a guardias y empresa por agresión contra niños en Cayalá

Derivado de esto, la PGN asegura que fue enfática al manifestar que se consideraba prematura la aplicación de una salida altera al proceso, en virtud que a pesar de las constantes diligencias de constatación que se han realizado por parte de esa Procuraduría, no ha sido posible ubicar a los menores víctimas.