MP investiga desaparición de mujer en la zona 14 de la capital luego de practicarse una cirugía estética

Desde entonces la buscan junto con autoridades de la Embajada de Estados Unidos, que han activado una investigación para hallarla.

El último registro de pago con su tarjeta de crédito, según familiares, fue el 13 de junio cuando pagó por la operación.

Después de ello no volvieron a saber nada, según su hijo, Jorge Roque, quien viajó a Guatemala desde el viernes 16 de junio.

Luego de todo esto les sorprendió que un día después de la intervención médica, se les indicó que habría abandonado la clínica por su voluntad y abordado un taxi para retirarse, según dijeron.

El MP y las pesquisas

Consultada la oficina de prensa del Ministerio Público (MP), informó que por medio de la Fiscalía de la Mujer llevan a cabo las diligencias de investigación pertinentes para localizar a Floridalma Roque, quien “presuntamente desapareció el pasado 13 de junio en la zona 14 de la Ciudad de Guatemala”.

El personal fiscal, según el MP, desde el momento de la activación de la alerta Isabel Claudina “inició las diligencias correspondientes, recabando declaraciones testimoniales y entrevistando a testigos”.

Asimismo, dijeron, se ha efectuado el seguimiento “a cámaras de video en los lugares cercanos a donde se reportó que fue vista por última vez y se encuentran realizando diligencias en la clínica, en donde se presume estuvo momentos antes de su desaparición”.

“Las diligencias de investigación realizadas hasta el momento han logrado determinar que la persona desaparecida salió de la clínica y abordó un vehículo, el cual ya está siendo individualizado por los investigadores”, reveló el informe oficial del MP.

La versión de la familia

El hijo de Roque sostiene que su mamá llegó con una persona conocida al lugar de la operación, quien debía recogerla al salir de la cirugía.

Los familiares recibieron dos mensajes de voz por medio de WhatsApp. Uno a las 6:38 y el otro a las 6:53. En el primero fue para decirle a su familia que los quería mucho, y el segundo que a las 7 horas ingresaría a la cirugía.

Esa fue la última conexión y desde entonces no saben nada de ella. La mujer es nacida en Honduras, y en algún momento de su vida residió en Petén, pero luego migró a Estados Unidos, donde nacieron sus hijos.

Viajaba a Guatemala únicamente para disfrutar de vacaciones, y casi siempre eran familiares o conocidos quienes la llevaban de paseo. En este caso fue igual, pero para realizarse la operación.

Según su hijo Jorge, ella no conocía Guatemala y creen difícil que se hubiera ido sola.

“Lo único que me interesa es que mi mamá aparezca, y con vida. Y si el peor de los casos ya sucedió, pero esperamos que aparezca. Realmente a nosotros no nos entra en la cabeza que siendo una persona mayor haya tomado esa decisión, sabiendo que la iban a ir a recoger. Segundo, ella no conoce Guatemala”, expuso Jorge Roque.

Los familiares esperan que el MP y la Policía Nacional Civil (PNC) les muestren vídeos del edificio, del momento en que salió, y verificar si era ella. “No queremos que nos muestren vídeos de cámaras que están a 300 metros, y no se distingue bien todo”, argumentó.

#AlertaIsabelClaudina

🚨 Ayúdenos a encontrar a Floridalma Roque

Desapareció el 14 de junio de 2023

Cualquier información comunicarse al teléfono 📞 1572

Gracias por difundir esta información❗ pic.twitter.com/C2YmM5LVIH — Alerta Isabel Claudina 🇬🇹 (@isabel_claudina) June 15, 2023

“Como hijo recurro a ustedes como medio para que este caso realmente sea escuchado. Así como muchas mujeres guatemaltecas que les ha pasado lo mismo, o peores cosas, pero los casos han quedado ahí archivados. No es posible que esto siga pasando en Guatemala”, expuso.

Agregó, “la Embajada Americana, desde el viernes 16 de junio, que conoce el caso y nos está acompañando y hacen su propia investigación”.