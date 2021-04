“No he sido notificado”: Felipe Alejos reacciona a las sanciones de Estados Unidos

Felipe Alejos, diputado de la bancada Todos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Felipe Alejos, diputado de Todos, reaccionó este 27 de abril a las sanciones que le impuso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestamente interferir en el proceso de elección de cortes judiciales de Guatemala.

Lea más Felipe Alejos Lorenzana: de aprendiz de diputado a operador consumado Alex Fernando Rojas 27 de abril de 2021 a las 05:00h

Alejos dijo en rueda de prensa que no hará comentarios porque no ha sido notificado por Estados Unidos respecto a la sanción. “No he sido notificado. Básicamente la información que tienen ustedes, los medios de comunicación, es la que yo tengo”, sostuvo.

Para Estados Unidos, Alejos, así como el exfuncionario Gustavo Alejos, “supuestamente facilitaron pagos a representantes del Congreso y jueces en un intento de influir en el proceso de selección de magistrados en ambos tribunales y asegurar fallos judiciales favorables que protegerían a Gustavo Alejos —así como a los jueces de la CSJ— de juicios por corrupción actuales y futuros”.

El Tesoro estadounidense dijo que Alejos y Alejos son designados de conformidad con la Ley Magnitsky, que tiene como objetivo a los perpetradores de graves abusos a los derechos humanos y corrupción en todo el mundo.

Recomendamos leer | Gustavo Alejos: de querer tener bajo perfil a ser señalado en seis casos de corrupción

“Estas sanciones también refuerzan las acciones tomadas el año pasado por el Departamento de Estado de EE. UU. para designar públicamente tanto a las personas como a sus familiares inmediatos, en virtud de la Sección 7031 (c) de la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados debido a su participación. en corrupción significativa”, cita el texto.

Recalca además que estas sanciones se enmarcan en los esfuerzos liderados por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, así como por el enviado especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, para abordar las causas de la pobreza y migración irregular desde Guatemala, El Salvador y Honduras.

Añade que los compromisos apuntan a reformas que mejorarán la transparencia y el estado de Derecho y conducirán a mejores condiciones para el bien del pueblo guatemalteco para que puedan construir un futuro más brillante.

“Estas acciones de sanción se llevan a cabo en estrecha coordinación con el Reino Unido -que sancionó a Alejos- y coinciden con el establecimiento de su nuevo régimen de sanciones anticorrupción. Al coordinarnos con socios globales de ideas afines, podemos combatir la corrupción de manera más efectiva, incluso interrumpiendo el acceso al sistema financiero internacional por parte de actores corruptos y sus redes. Estados Unidos seguirá colaborando estrechamente con sus aliados para imponer consecuencias tangibles y significativas a los actores corruptos”, concluye el comunicado.