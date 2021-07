“No sé a qué está jugando”: asistente especial de Joe Biden envía fuerte mensaje a jefa del MP por destituir a fiscal de la Feci

Juan González, quien es asistente especial del presidente de Estados Unidos y director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, envió un contundente mensaje a la Fiscal General del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, luego de que destituyera a Juan Francisco Sandoval como titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci).

La jefa del MP emitió un comunicado este viernes 23 de julio en el que aseguraba que había sido víctima de “vejámenes” y por ello tomó la decisión de dar por “terminado el vínculo laboral” con Sandoval.

“No sé a qué está jugando, fiscal Porras, pero con cada día es más obvio que no es el Estado de Derecho”, escribió González en un mensaje de Twitter.

El funcionario norteamericano también aseguró que “el pueblo de Guatemala” merece lo mejor.

González, quien estuvo en Guatemala junto a la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, el 7 de junio pasado, habló en esa ocasión sobre el combate a la corrupción y la impunidad y resaltó el trabajo de la Feci.

“La impunidad es un problema en Guatemala y en otros países de la región; el trabajo de Feci ha sido muy importante”, dijo.

Durante esa vista, el asistente del presidente Joe Biden aseguró que Estados Unidos apoyaría a Guatemala a través de la Fuerza de Tarea Anticorrupción y que también apoyaría a fiscales para combatir la corrupción.

Por otro lado, Julie Chung, subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental estadounidense, calificó la decisión de Porras como un “revés” para el Estado de Derecho.

“Contribuye a la percepción de un esfuerzo sistémico para socavar a quienes se sabe que luchan contra la corrupción”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

Albio Sires, congresista de Estados Unidos, también se pronunció a través de Twitter y aseguró que la remoción de Sandoval es un golpe “letal” en la lucha contra la corrupción.

The removal of Juan Francisco Sandoval from #FECI is a lethal blow to the fight against corruption in #Guatemala. Unless this decision is reversed, the US Govt should designate AG Porras under US law for obstructing anti-corruption investigations.

— Albio Sires (@RepSires) July 23, 2021