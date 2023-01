Ovidio Guzmán: Por qué la captura del hijo de “el Chapo” tendrá consecuencias en Guatemala

Los cárteles mexicanos han optado por experimentar con la fabricación de drogas no solo en su país, sino han abarcado Guatemala.

El exministro de Gobernación, Carlos Menocal, confirma el extremo y asegura que la captura de Guzmán López tendrá consecuencias.

“Es evidente que la captura de el chapito tendrá repercusiones, porque es un liderazgo heredado y hay enemigos internos y externos de otras estructuras que querrán aprovechar esto”, explicó.

Según Menocal, con esta aprehensión es posible que incursione más el CJNG, con más violencia.

“Habrá una reconversión sin duda alguna, porque hay muchos que sienten afinidad por el cártel que controló Guzmán Loera durante años”, agregó el exjefe del Interior.

Los chapitos, como se les conoce a los hijos de Guzmán Loera, tienen seguidores a los que han llamado la chapiza, y muchos de ellos son sicarios que han querido rivalizar con el CJNG para ganar territorios.

En Guatemala ha ocurrido lo mismo, dicen las fuentes, sobre todo para instalar narcolaboratorios, sembrar hojas de coca, amapola y marihuana. “Es la forma en que han operado en México y ahora lo replican con grupos locales en el país”, dijo Menocal.

El exministro añadió: “la captura incidirá en quien maneja los narcolaboratorios y la producción de las hojas de coca, amapola y marihuana”.

En el caso de la cocaína que ingresa de Sudamérica, Ecuador y Colombia, Menocal consideró que no habrá un cambio violento sustantivo en este aspecto.

Panorama complicado

La exfiscal de narcoactividad del Ministerio Público (MP), Brenda Muñoz, indicó que la recaptura violenta de Guzmán dejó en evidencia la debilidad del estado mexicano, que ha sido complaciente con los cárteles de la droga.

Y comparó que eso hace reflexionar sobre el papel del estado guatemalteco en el combate al narcotráfico. ¿Podría haber un reacomodo en Chiapas, donde operan el CJNG y Sinaloa y afectar en Petén, Huehuetenango y San Marcos?

Muñoz considera que los Huistas, agrupación liderada por los prófugos de la justicia guatemalteca y estadounidense, Eugenio Darío Molina López y Alec Baldomero Samayoa Recinos, alias Chicharra, están relegados por los cárteles mexicanos.

“Las diferentes organizaciones han sido sometidas a violentas disputas territoriales, y aunque hay varios señoríos nacionales, como los Huistas, la integración ahora es multipaís, cada uno realiza las tareas que convienen y su finalidad es hacer llegar el producto a Estados Unidos”, explicó la analista.

Para Muñoz antes los grupos nacionales eran productores de materia prima, pero ahora ya no tanto. “Fueron desplazados”, aseguró.

“Los reacomodos, aun antes de la captura de el chapito, ya ocurrieron. Se ha dado una lucha constante en el país para lograr el señorío territorial”, reveló.

Cada quien, relató la especialista en temas de narcotráfico, sean importadores o exportadores, les conviene “cuidar las rutas de tráfico terrestre y aéreo”.

“Si son productores se ubicarán mejor en lugares más lejanos como Huehuetenango, San Marcos o Petén, dada la cercanía para sacar su producto”, argumentó.

Consumo peligroso

Tanto Menocal como Muñoz coinciden en que el consumo de drogas ha aumentado en el país. El hecho que se elabore en territorio nacional hace más accesible, por precio y alcance, el consumo de drogas sintéticas que circulan, principalmente, en las zonas fronterizas y llegan a las grandes urbes del país.

Esto es una característica que implementaron los chapitos en México, que han replicado en ciudades de los Estados Unidos.

“Los métodos de producción han cambiado. De siembra a producción química y a tráfico de personas”, relató Muñoz.

Menocal señaló: “Esos grupos mexicanos fabrican droga sintética, y por eso ingresaron en Guatemala. Le ponen al consumidor un producto barato y más letal, con efectos más rápidos, pero de una alta adicción”.

El exministro de Gobernación aseguró que Estados Unidos presiona actualmente en el Triángulo Norte para hacer incautaciones y capturar a extraditables.

Mientras que Muñoz opinó que el país ha perdido ese apoyo internacional para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad por los abusos que se han cometido con los insumos que da la cooperación internacional, o por no tener interés en invertir fondos en gobiernos que no tienen disponibilidad o no son amigos”.

Ante ese panorama, ambas fuentes convergen en que “lo más delicado es que el consumo interno se ha incrementado y eso genera la violencia desmedida que agobia.

“El crimen de Génesis – Ixcajop, de 7 años – , los robos violentos y las constantes peleas públicas, son un síntoma de eso. Algo se debe hacer”, aseguró Muñoz.

Para Menocal y Muñoz la captura de Ovidio Guzmán López será una razón para reforzar la lucha contra el narcotráfico en el país.

Sobre todo porque hay dos grandes grupos que mantienen el control del trasiego tanto en el Occidente como en el Oriente del país y hasta ahora no hay tenido disputas graves.

Informe oficial

El Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) reporta que localizaron 8 avionetas y un jet cargados con cocaína, en su mayoría, en Alta y Baja Verapaz, Petén e Izabal. En esta ocasión no reportan aterrizajes en Retalhuleu, Suchitepéquez y Escuintla. En 2021 localizaron 20.

En cuanto a pistas inhabilitadas el año pasado el número fue de 20, y lo hicieron en Retalhuleu, Petén, Escuintla y Suchitepéquez. En 2021 inhabilitaron 21.

El Ejército reporta la incautación de 3,9 toneladas de cocaína. Éstas fueron en Baja Verapaz, San Marcos y Escuintla. En 2021 la cantidad de toneladas fue de 9.2.

Laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas, especialmente, fueron destruidos seis, uno más que en 2021. En Petén e Izabal fueron localizados. En estos ya experimentan en la fabricación de droga derivada de la hoja de coca, que se siembra en estos dos departamentos.

En el caso de las erradicaciones de marihuana, arbustos de coca y amapola, el Mindef revela que las cantidades aumentaron en relación con el 2021.

En el caso de la marihuana fueron 3 millones 425 mil 537 matas erradicadas en Zacapa, Petén, San Marcos, Chiquimula, Totonicapán, Quetzaltenango y Alta Verapaz. En 2021 fueron únicamente 457 mil 301.

Los arbustos de hoja de coca fueron 4 millones 371 mil 437 erradicados en Petén, Zacapa, Izabal y Alta Verapaz. En 2021 fueron 1 millón 191 mil 758.

Matas de amapola fueron 9 millones 925 mil 380 en San Marcos y Baja Verapaz, pero en 2021 fueron muchas más: 21 millones 346 mil 597.