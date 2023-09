PNC destituye a mujer policía y tiktokera por difundir “comentarios difamatorios” contra la institución en sus redes

#PNC #Guatemala | 🔴 DESAFÍO AL SEÑOR MINISTRO Y LE DIERON BAJA. La ex agente #PNC Yesica Magaly Salguero Gonzales se encuentra Inactiva dentro de dicha institucion, todo esto después de decir en un live qué no le importaba si el señor ministro la sancionaban o no. ( Si El Señor Ministro me quiere sancionar qué lo haga qué me importa) fueron las palabras de la agente qué hoy en día ya no pertenece a la institución. Expresó qué dentro de la PNC hay corrupción y que dentro de la misma instituciones hay corrupción. Qué opina ud sobre esto.? #AyudanosACompartir #NoticieroMEGAVISION #ProtegerYServir #PNC #Destacado #Guatemala

