Guatemala

PNC se queda sin patrullas en la provincia por falta de mantenimiento y reparaciones



Vehículos se fundieron por constante uso y el principal problema es el traslado de detenidos hacia los juzgados.

Patrullas abandonadas en predio de la zona 6.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Policía Nacional Civil (PNC) carece de autopatrullas en la provincia y una de las principales dificultades es el traslado de detenidos hacia los juzgados, debido a que los vehículos que tenían asignados tuvieron desperfectos mecánicos irreparables, según autoridades de esa institución.

En febrero último, el Gobierno de Estados Unidos donó 16 autopatrullas y 3 vehículos particulares valorados en US$600 mil, los cuales según las autoridades policiales sirven para movilizar a por lo menos 100 agentes destinados para la lucha contra el narcotráfico, trata de personas y contrabando. Sin embargo, también reconocen que aun con la cantidad de vehículos que ha comprado el ministerio de Gobernación (Mingob), tampoco no se cubre la demanda de transporte policial en la provincia.

En la Dirección General de la PNC se informó que los municipios más afectados por falta de autopatrullas están ubicados en Quezaltenango, Retalhuleu, San Marcos, Sololá, Suchitepéquez y Totonicapán.

Una de las localidades afectadas también ha sido San Pedro Necta, Huehuetenango, donde las autoridades locales han solicitado más transporte para el personal policial, al argumentar que los grupos criminales tienen mejores vehículos, lo que les permite tomar ventaja sobre los agentes de la PNC para escapar.

Aunque no dio los lugares exactos ni la cantidad de vehículos con que cuenta la institución, el director de la PNC, David Custodio Boteo, afirmó que el problema existe, y se debe a que hay una flota de vehículos policiales antiguos y por el tipo de terreno en algunos muncipios han tenido más desgaste.

Actualmente, la flota de patrullas de la PNC recibe mantenimiento en los talleres del Departamento de Material Móvil (DMM) de la Subdirección General de Apoyo y Logística (SGAL) de la PNC, ubicados en zona 6 capitalina, donde autoridades policiales afirman tener los recursos necesarios para efectuar las reparaciones y actualizaciones mecánicas para las motocicletas y autopatrullas. No obstante, reconocen que hay automóviles que ya no tienen reparación.

“El problema es que se les ha fundido el motor y eso ya no se puede reparar”, indicó Custodio Boteo.

El jefe policial agregó que debido a la falta de autopatrullas, se hace difícil el traslado de detenidos hacia los tribunales y deben solicitar apoyo a comisarías de otras regiones donde se tengan vehículos disponibles, lo que también significa más tiempo para cumplir con los procesos judiciales.

Para no vulnerar la seguridad ciudadana, Custodio Boteo indicó que se empezó a remplazar los vehículos con motocicletas en las regiones donde no hay autopatrullas.

Abandonadas

En 2021, Prensa Libre confirmó mediante un recorrido que en la sede de la academia de la Policía, ubicada en la zona 6 capitalina, había a la intemperie más de cien unidades policiales rotuladas con las siglas de diferentes comisarías y comandos de la institución. La rotulación es azul y blanco con letras amarillas y negras, la cual tienen en este momento las autopatrullas.

Mandos policiales que prefieren mantener el anonimato confirmaron que las patrullas abandonadas en ese predio son de modelo reciente y los daños son "reparables", aunque no se cuenta con presupuesto para la compra de esos repuestos.

Un comisario indicó que en la provincia los agentes deben movilizarse grandes distancias en motocicleta, lo que representa riesgos, principalmente cuando llueve y deben atender denuncias, ya que algunos han sufrido caídas y en ocasiones han sido atropellados.

Edwin Monroy, vocero de la PNC dijo desconocer el número de patrullas con que cuenta esa dependencia, aunque aseguró que la flota se ha reducido y deben remplazar los automóviles con motocicletas.

"Lo que no se quiere es descuidar la falta de seguridad ciudadana, el problema es que a veces necesitan solicitar apoyo a otras sedes policiales para que les envíen un vehículo y así consignar a los tribunales a las personas detenidas", refirió.

Compras



En 2022, el Ministerio de Gobernación (Mingob) adquirió mil motocicletas y 39 autopatrullas. Los vehículos fueron distribuidos en diferentes regiones, mientras que las motocicletas fueron asignadas a los jefes del Distrito Sur y de Occidente.

En agosto de 2023, el Mingob entregó mil nuevas motocicletas marca TMR, edición Police, con un motor de 250 centímetros cúbicos, valoradas en Q31 millones 990 mil. También se compraron seis cuatrimotos y seis vehículos todoterreno livianos.

Gastos



El mantenimiento de los vehículos policiales implica costos millonarios para el Mingob. Según el portal Guatecompras, en la compra de llantas para los vehículos policiales este año se han cancelado Q1 millón 844 mil 289.

También se adquirió aceite para motor por un monto de Q1 millón 474 mil 768, y se pagaron Q10 millones 722 mil en combustible para los vehículos de la PNC, Sistema Penitenciario y los que utiliza el personal y las ministros y viceministros del Mingob.

Por un servicio de overhaul, o para reemplazar piezas del motor con desgaste de un vehículo asignado a la Subdirección General de Salud Policial se pagaron Q39 mil 500. De igual forma, en aceites se gastaron Q1 millón 474 mil 768.



Cuando en enero de este año Custodio Boteo inició su jefatura, indicó que uno de las principales carencias en la PNC es la falta de presupuesto y que los procesos de compra también son “engorrosos”, lo que conlleva a que no se dé un tratamiento inmediato a los diferentes problemas.

“Pero no es tanto el tema de los recursos, sino la voluntad de algunas autoridades de no querer ver esos problemas. Como directores, debemos ir a ver qué realmente se necesita, no esperar los informes”, puntualizó.