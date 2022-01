¿Podría José Luis Benito convertirse en colaborador eficaz de la Feci y conseguir una pena mínima? Esto dicen analistas

Todas las fuentes consultadas coinciden en que Benito podría haber negociado ser colaborador eficaz de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), ya que esto le garantizaría una sanción penal de menor fuerza.

José Echeverría, integrante del Movimiento Cívico Nacional (MCN), estima que es un escenario factible, toda vez el señalado no sea el líder de una eventual estructura criminal.

“Si cumple con las características de la figura de colaborador eficaz diría que sí, pero hay algunos requisitos como que exista una estructura criminal, que la persona no sea cabecilla de esa estructura, se tendrá que evaluar. Recordemos que son herramientas del sistema judicial que pueden ser efectivas si son bien utilizadas”, refirió.

Echeverría considera que otros factores que pudieron incidir en su presentación son una afinada estrategia legal, o bien problemas económicos que le impedían seguir evadiendo a la Justicia.

José Luis Benito es señalado como propietario de Q122 millones incautados en Antigua Guatemala, asimismo tiene un segundo proceso penal por su responsabilidad en el Caso del Libramiento de Chimaltenango, un proyecto de más de Q500 millones que desde su habilitación ha presentado inconvenientes como derrumbes y deslizamientos.

Se entrega a un MP debilitado

Uno de los procesos contra Benito se encuentra a cargo de la Feci, unidad investigadora que últimamente ha sido vista como “servil” a estructuras vinculadas a la corrupción, según el análisis de Edie Cux, director de Acción Ciudadana (AC).

“Que no sorprenda que la Feci va a empezar a entorpecer los procesos que investigó la Cicig, ya lo ha hecho, eso habla mucho de la postura del MP de cómo pasa de ejercer la persecución penal a ser la defensa pública de los corruptos”, refirió Cux.

El abogado también considera que la manera en que ha trabajado esta fiscalía no ha sido la mejor, “ya la justicia no funciona, funciona solo para los que están siendo perseguidos por actos de corrupción y como tienen las herramientas necesarias; dinero, posición e influencia política, entonces ven como una solución entregarse”.

La misma lectura tiene Javier Monterroso, analista independiente y exsecretario del MP, quien al recordar las últimas acciones de esa institución con María Consuelo Porras al frente, no tiene mayores expectativas de este proceso.

“La presentación de Benito si genera muchas dudas en cuanto a que puede ser que ya esté todo negociado y que no pase mucho tiempo en la cárcel el exministro, posiblemente el MP va a solicitar una desestimación, criterio de oportunidad o procedimiento abreviado, algo para beneficiar al exministro”, explicó Monterroso.

Para Sandino Asturias, analista en temas de seguridad y justicia, la presentación y captura es algo positivo, pero se viene una parte crucial y es el desarrollo del proceso que estará a cargo de una “fiscalía con poca credibilidad”.

“Vemos una Feci cooptada y trabajando para los peores intereses del país. Esperemos que esto no sea una maniobra más de impunidad y que enfrentar la Justicia sea uno de los elementos que ayuden al país. Creo que estamos viviendo etapas críticas donde la Justicia no juega el rol que le corresponde en el estado de derecho”, señaló.

“No investigaciones parcializadas”

José Curruchiche, ahora jefe de la Feci tras la destitución de Juan Francisco Sandoval, explicó que Benito se entregó a un juzgado de Mixco a eso de las nueve de la mañana del viernes pasado.

Sin embargo, el anuncio oficial a los medios de comunicación ocurrió pasadas las13 horas, y aunque pudo haber mucho espacio de diálogo entre el señalado y autoridades fiscales, Curruchiche destaca que no saben en donde se estuvo ocultando y que desconoce si hay algún requerimiento legal para que sea considerado como colaborador eficaz.

Ante las críticas y dudas que rodean el trabajo del MP y específicamente el de su unidad, no quiso dar mayores comentarios, pero destacó que desde que asumió el puesto se enfoca en hacer investigaciones serias.

“Sobre percepciones que opinen las personas no voy a emitir opinión ni señalamientos. Lo que si le digo es que desde el 2 de agosto de 2021 para acá las investigaciones que se hacen en Feci son objetivas e imparciales, respetando el principio de legalidad, como lo recalco no investigaciones parcializadas, no investigaciones con fines ideológicos ni con fines mediáticos o políticos, esa es mi dinámica de trabajo, toda la Feci ya lo sabe”, concluyó.