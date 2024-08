La renovación a tiempo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) parece más lejana luego de cada sesión de la comisión de postulación. Ayer, la mayoría de los comisionados, magistrados y abogados en representación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), se opone a seguir con otros puntos de agenda hasta no definir cuál será la sede de trabajo, lo que entrampa el avance del proceso de postulación.

Mientras el debate se centra en la sede de trabajo, grupos de observadores del proceso advierten que nunca había sido una discusión definir el lugar de sesiones y el tema de fondo podría ser retrasar la renovación del Poder Judicial.

Ayer, una nueva ronda de votación para definir la sede dejó en evidencia que no existen acuerdos. Quienes apoyan continuar en la Universidad Rafael Landívar (URL) tuvieron14 votos, mientras que aquellos que buscan que las sesiones se trasladen a la CSJ consiguieron 20 votos. Para poder tomar una decisión se necesita que cualquier propuesta consiga el apoyo de 25 comisionados.

Ante el desacuerdo para fijar una sede, el presidente de la postuladora, Miquel Cortés, rector de URL, propuso modificar la agenda para avanzar, pero solo lo apoyaron 17 comisionados y 19 insisten en que primero hay que definir la sede antes de conocer otro tema.

En su mayoría, quienes votaron en contra de avanzar en el proceso fueron electos por el Instituto de Magistrados, que a su vez son magistrados de Apelaciones, además de los comisionados que fueron electos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

Entre las discusiones que se aplazan por no definir el lugar de sesiones está la aprobación del reglamento interno, el cronograma de trabajo, definir si habrá o no entrevistas para los futuros aspirantes, como puntos iniciales para avanzar con el proceso antes de la convocatoria a los aspirantes.

Poco tiempo

El presidente de la comisión de postulación, Miquel Cortés, al igual que lo reconoció el lunes último Raúl Arévalo-Alburez, presidente de la comisión de Apelaciones, afirmó que de no continuar con los puntos de agenda se pone en riesgo cumplir con los plazos para la elaboración de la nómina de 26 candidatos de dirigir la CSJ.

“Estamos retrasando este proceso. Todos queremos avanzar, pero no confiamos, pero tenemos nuestras posiciones (…) no tenemos ningún interés más que el país y mejorar la justicia en el país. Pero esto implica también ceder desde la razón”, dijo Cortés.

El presidente de la postuladora de CSJ reafirmó que no puede dar su voto para trasladarse a la CSJ porque ahí no tienen presupuesto para asumir con los gastos logísticos de la comisión y las condiciones de seguridad no son las más altas. Además, que el área de resguardo de los expedientes de futuros aspirantes no llena, a su juicio, los niveles de seguridad requeridos.

Cortés hizo esa valoración luego de visitar el Palacio de Justicia, en donde reconoció que le pareció extraño que no fuera una reunión exclusiva con el presidente de la CSJ y, por el contrario, estuvieron presentes los magistrados que integran la comisión de postulación de Apelaciones.

“Me sorprendió muchísimo que entramos a la Sala de Vistas y cerraron la puerta a los medios, luego abrieron porque nosotros insistimos. Cuando entramos a la Sala de Vistas estaban comisionados de la otra comisión, eso no es correcto. ¿Dónde está la independencia que hablamos, la imparcialidad?”, dijo.

Ante los argumentos de Córtes, el comisionado Armando Ajín, electo por el Cang, defendió su punto de vista para respaldar a la CSJ, indicando que, incluso, ha sido víctima de ataques en las redes sociales por fijar una postura.

“No podemos dudar de los magistrados sabiendo que van a esta resguardando los procesos, no de comisiones de postulación sino los procesos judiciales. Ahí estarán los futuros magistrados ejerciendo sus funciones”, dijo Ajín.

El comisionado del Cang dijo que la CSJ cuenta con las garantías de seguridad requeridas para el trabajo de una postuladora, en cambio, en la URL algunas de las personas lo atacan a través de redes sociales y se identifican en sus perfiles como estudiantes de dicha casa de estudios.

Rechazan bloqueos

Entre quienes apoyaron modificar la agenda destaca el presidente de la postuladora, la mayoría de los decanos, con excepción del representante de la Usac; y los abogados del Cang electos por Unidad x Justicia, Coalición Gremial y en esta votación también apoyó César Calmo de Unión.

Los decanos afirmaron que no continuar con otros puntos de agenda complicará respetar la renovación en los plazos constitucionales de la CSJ, cuya nueva magistratura tendría que asumir el 13 de octubre para el periodo 2024–2029.

“Comprendo que ha habido problemas con la puesta de acuerdos de donde se va a celebrar las reuniones. Pero mientras se lograba se podrían definir otros aspectos para el buen desempeño de este proceso”, dijo Enrique Sánchez, decano Universidad Panamericana.

También Ana Suasnavar, decana de Universidad de Occidente, pidió, sin éxito, continuar con otros puntos de la sesión. “Hemos sido convocados para realizar una nómina de candidatos que el Congreso va a elegir, pero para poder conformar esa nómina hay que hacer trabajo previo”.

Cuestiona a la OEA

Para la sesión de este martes la comisión de postulación contó con la presencia del grupo de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA). Delegación que fue cuestionada por el comisionado José Urrutia, del Cang.

Los argumentos del comisionado en contra de la misión de observación internacional se dan por aparentemente existir una intención de la OEA en tener una reunión con los decanos que integran las comisiones de postulación, situación que a su juicio podría ser considerada como una injerencia.

“Esto es una afrenta a las comisiones de postulación. Como es que un organismo que solo está de observador se atreva a mandar estar notas. Es algo bien delicado señores”, fundamentó.

Para Urrutia, se debe de tener cuidado con este tipo de reuniones que podrían dar pie, incluso, a procesos legales como ocurrió con el pasado proceso de renovación del Poder Judicial.

“En el pasado ya tuvimos casos penales por la injerencia de personas fuera de las comisiones que quisieron intervenir. La OEA, ni nadie, se puede estar reuniendo a puertas cerradas con ningún comisionado”.

Se consultó con un delegado de comunicación de OEA si la comunicación anunciada por Urrutia era verídica, pero no se ha obtenido respuesta. La delegación no tiene autorización de dar entrevistas y fijarán postura mediante un comunicado hasta que finalicen su visita en Guatemala.

Los comisionados siguen buscando la manera de desentrampar la agenda y seguir trabajando, pero de momento no han llegado a nada concreto.