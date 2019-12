Postuladoras podrían enfrentar nuevos atrasos por impugnaciones al Consejo de la Carrera Judicial

Reportaje sobre las distintas instalaciones del Organismo Judicial (OJ y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), En la imagen, Fachada de la Corte Suprema de Justicia.(CSJ) FOTO: Álvaro Interiano. Guatemala, octubre 23 de 2014.

Aunque la Unidad de Evaluación del Desempeño del Consejo de la Carrera Judicial terminó las evaluaciones a 334 jueces que buscan un lugar en la Corte Suprema de Justicia o alguna sala de Apelación, el proceso de postulación podría tener un nuevo tropiezo por una supuesta violación del debido proceso en las pruebas a las que fueron sometidas los juristas.

La Unidad de Evaluación ya notificó a los 334 jueces del punteo obtenido en su evaluación, y cumplen así con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, en la que fijó un plazo de 30 días calendario para hacer las evaluaciones. El plazo finaliza el 6 de enero próximo.

Ahora, los jueces y magistrados tienen 8 días para impugnar el punteo obtenido, en caso tengan alguna inconformidad con los criterios de evaluación aplicados por la Unidad de Evaluación, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley de la Carrera Judicial, que manda a que al momento de ser notificado el interesado podrá impugnar y exigir una revisión y el Consejo de la Carrera Judicial tendrá otros 15 días hábiles para revisar y resolver.

En este punto, otra vez, el proceso de postulación podría retrasarse, ya que el Consejo de la Carrera Judicial, emitió una disposición donde establece que, a pesar de haberse impugnado, los expedientes serán remitidos a las Comisiones de Postulación y trasladar los impugnados podría vulnerar el derecho de defensa.

Algunos observadores del proceso de postulación desde ya advierten que de no abrir el proceso de impugnación y evacuar correctamente los alegatos, cualquiera podría presentar un amparo y suspender otra vez el proceso, incluso, obligar a retrotraerlo al momento de la impugnación, un extremo que significaría dilatar más una selección de cortes que debió finalizar antes del 13 de octubre.

No están de acuerdo

Por el momento 10 profesionales son los que han impugnado el punteo obtenido, debido a que no están de acuerdo con el punteo asignado en el renglón de la gestión del despacho, para lo cual se asignaron 15 puntos.

Los jueces y magistrados no están conformes con la calificación obtenida en ese rubro, ya que la unidad ponderó los fallos judiciales, y eso no estaba dentro del proceso, debido a que el no estar conforme con una resolución hay medios procesales para impugnarlos.

La magistrada Gilma Valladares, integrante del Consejo de la Carrera Judicial, indicó que el artículo que manda a enviar los resultados de las evaluaciones a la Comisión de Postulación aún con impugnaciones no lo estarían tomando en cuenta, aunque está vigente.

La profesional señaló que ese artículo lo dejaron por si había alguna persona que llegase a impugnar de mala fe. Sin embargo, al leer bien la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, esta establece el derecho de defensa y por lo tanto no se hace necesario.

El pasado domingo la unidad de evaluación de desempeño finalizó con notificar a los jueces y magistrados, no obstante, al menos seis profesionales señalaron al Consejo que no han sido notificados, por lo que Valladares manifestó que ha habido problemas con la conexión de internet, por lo que el correo electrónico en cualquiera instante les llegará el mensaje.

Postuladoras esperan expedientes

Mientras el Consejo de la Carrera Judicial avanza en las evaluaciones, las comisiones de postulación esperan recibir a más tardar el 6 de enero la lista de magistrados y jueces evaluados, para cumplir con la orden constitucional.

Los profesionales del derecho que se postularán a la Corte Suprema de Justicia deberán presentar sus expedientes de inscripción del 3 al 6 de enero. Ellos no son sometidos a ninguna evaluación de desempeño.

En el caso de la postuladora de cortes de Apelaciones, solo espera que el Consejo le remita los expedientes de la evaluación de desempeño para incluirla dentro de la tabla de gradación. Ellos ya no hicieron otra convocatoria externa.

Para las cortes de Apelaciones, la evaluación de desempeño tendrá un valor de 10 puntos en la tabla de gradación, sin embargo, los postuladores se reservan la forma en que distribuirán el puntaje.

Ambas postuladoras contarán con 20 días calendario, a partir de ser notificados de los procesos de evaluación del Consejo, para entregar al Congreso de la República la nómina de candidatos para CSJ -26- y Apelaciones -280- para que se elija a los magistrados que sustituirán a los funcionarios que siguen en funciones desde el 13 de octubre pasado, cuando concluyó su mandato constitucional.

Ponderación para la evaluación

Evaluación a jueces

Factor Ponderación Evaluación disciplina y ética 20 puntos Gestión del despacho 15 puntos Calidad 30 puntos Evaluación académica 15 puntos Evaluación directa 10 puntos Evaluación interna y externa 10 puntos Total 100 puntos

Evaluación a magistrados

Factor Ponderación Evaluación disciplina y ética 20 puntos Gestión del despacho 20 puntos Calidad 30 puntos Evaluación académica 15 puntos Evaluación directa 10 puntos Evaluación interna y externa 5 puntos Total 100 puntos

Satisfactorio

Sobresaliente, contempla de 90 a 100 puntos.

Muy bueno, de 80 a 89 puntos.

Bueno, de 70 a 79 puntos.

Insatisfactorio

Deficiente, menos de 70 puntos.

Contenido relacionado

Treinta y tres organizaciones han planteado reformas a la Ley Electoral

Viernes 13 comienza con jornada de accidentes de tránsito y vehículos contra la vía

Licencias de conducir: Enrique Degenhart “garantiza” que el servicio continuará