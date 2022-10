“Primero está mi nieta, antes que cualquier cosa”: mamá de Luz María López

Los últimos 20 meses han sido bastantes complicados para Morales y López, quienes emprendieron una batalla legal con el propósito de buscar justicia por el femicidio de su hija. Sus restos, en parte calcinados, fueron abandonados en una alcantarilla de la zona 2 capitalina.

Sin embargo, todavía queda un trayecto legal para la pareja, que está decidida a obtener la tutela total de su nieta, de 3 años y medio, y de quien se ha hecho cargo desde el trágico día.

No ha sido fácil ni lo será en los siguientes años, y esto lo sabe Morales, quien concedió una entrevista a Prensa Libre en la cual reflexionó sobre cuántas veces se pudo evitar el femicidio de su hija, pero el sistema respondió mal y tarde, y las consecuencias fueron fatales.

¿Cuáles son sus proyectos en el corto plazo?

Lo que más quiero es poder tener la patria potestad de la niña, para que pueda estudiar y estar bajo mi completa supervisión y que él —Zea Mejía— y su familia no puedan decidir por ella.

Antes de morirme quisiera que pierda los apellidos de su padre o que quede bien estipulado que él no puede tener derechos sobre ella. Quiero lo mejor para mi nieta y buscaré su bienestar.

¿Qué reto enfrenta al tener que hacerse cargo de su nieta?

Mi principal prioridad es que la niña no sufra más, y mi mayor temor es que enfrente algún tipo de acoso. No quiero que mi nieta pase por eso, pero será un riesgo que tendremos que correr y esperamos la comprensión de quienes la rodean, para que ella pueda desarrollarse lo mejor posible en la vida.

Quiero educarla con amor y proveerle todo lo necesario para un crecimiento sano e idóneo.

¿Está buscando la tutela completa de la niña?

En la actualidad está conmigo, pero me enfrento a situaciones complicadas por algunos requisitos que piden para diversos trámites, porque no soy la madre. Me he topado con bastantes trabas para poderla poner a estudiar, por ejemplo.

Por ahora no sé los pasos que debo seguir, porque estoy tratando de asimilar todo lo que pasó, pero lucharé por la tutela completa de mi nieta.

¿Qué busca ahora que ya consiguió la condena del responsable de la muerte de su hija?

Quisiera poder tener todo el derecho sobre mi nieta. Hasta he pensado en una adopción para que ella tenga solo los apellidos de su madre y evitarle daños a la niña, porque le puede afectar cuando ella esté más grande. Yo soy abuela y no voy a estar toda la vida para defenderla. También me da mucho miedo que él —Zea Mejía— pueda tomar decisiones sobre la niña.

¿Cuál es la condición actual de su nieta?

Los psicólogos nos han dicho que su presente no podrá ser normal, pero trataremos de buscar que la niña no vea tan atroz todo lo que su mamá pasó.

Con mi esposo y el resto de mi familia buscamos que ella esté rodeada de amor, tranquilidad y le damos el acompañamiento necesario.

Primero está mi nieta, antes de cualquier cosa, y yo hasta renuncié a mi trabajo para cuidarla y cumplir con lo que el juez me pidió en su momento.

Lo que más quiero es estar tranquila y tener salud para cuidarla, velar por ella y defenderla en los momentos que sea necesario.

Antes de conocer la sentencia, usted reprodujo un audio de la menor que relataba parte de la violencia que vivió su madre. ¿Cuál era su objetivo al presentar esto?

Son seres humanos que no solo necesitan saber de leyes, sino también ver más allá, y por eso quise que ellos escucharán lo que pasa una niña luego de vivir todo eso. Mi intención nunca fue manipular, sino que para cuando juzguen a alguien, lo hagan viendo más allá y sepan lo que un niño puede llegar a sufrir y enfrentar.

Rodrigo Arroyo, defensor de Jorge Zea, señaló que ustedes iban a abandonar el país. ¿Eso es verdad?

No es cierto. Me enteré de que se decía que nos íbamos a ir entre 16 a 18 personas, y la verdad es que me pone en qué pensar. Por una parte, me da miedo y hay que ponerle atención, porque es un número cercano de los integrantes de mi familia.

Por el momento estamos tratando de asimilar todo lo que pasó, porque nosotros somos los afectados, nuestra hija fue asesinada cruelmente y esto ha sido bastante duro.

¿Usted, en algún momento, sospechó que su hija era víctima de violencia?

Ella fue sometida a una manipulación muy grande, porque incluso se comenzó a alejar de nosotros.

Nunca me imaginé la capacidad de manipulación que puede tener un ser humano. A pesar de que mi hija era preparada profesionalmente, su pareja le ocasionó mucho daño psicológico y físico. Me afectó mucho escuchar a sus compañeros de trabajo cuando comentaron que Luz María evitaba estar en grupos donde había hombres, por temor a él.

¿Tuvo conocimiento sobre si su hija intentó presentar alguna denuncia ante el MP?

De eso no me enteré. Una amiga suya manifestó que fue a traerla a la casa y la llevó al Ministerio Público de Gerona, para poner la denuncia, y allí le informaron que no procedía y tenía que regresar a Mixco —jurisdicción donde vivía la pareja— para hacerlo.

También fueron al edificio Lucky —ubicado en el Paseo de la Sexta y 6a, calle, zona 1 capitalina—, y tampoco les recibieron la denuncia porque les indicaron que correspondía a otro lugar. Entonces ya no se puso la denuncia y eso quedó en el aire.

¿Qué recomendación daría usted a las mujeres víctimas de violencia y a esas madres que pueden estar en una situación similar a la que su familia enfrentó?

Ahora comprendo que una mujer puede ser muy manipulada por un hombre, y todas las mujeres guatemaltecas debemos saber que tenemos derechos, que nadie es dueño de nuestra vida y nuestro ser, que podemos buscar ayuda si lo necesitamos y alertar a los seres más cercanos.

Hay mujeres sumisas a quienes los familiares o amigos deben prestarles mucha atención y ofrecer constantemente apoyo, para evitar tragedias.