El hurto y robo de motocicletas, las lesiones y homicidios, son los delitos más denunciados este año, de acuerdo a las estadísticas que de enero a mayo presenta la plataforma de denuncia Crime Stoppers.

Crime Stoppers, es una plataforma que desde el 2017 trabaja en conjunto con la Policía Nacional Civi (PNC) para recibir denuncias relacionadas a diferentes delitos. De acuerdo a las estadísticas de ese sitio, este año han recibido 2 mil denuncias por robos de motocicletas, en segundo lugar están las 1 mil 164 denuncias por lesiones y 1 mil 119 por homicidios. Estas serían las denuncias más constantes de acuerdo a las estadísticas del portal. Entre el delito de lesiones se incluyen casos de violencia física.

El narcotráfico y la venta de droga al menudeo, también se encuetran dentro de los delitos más denunciados, principalmente en Petén, Izabal, zacapa, Chiquimula, Jalapa, San Marcos, Quetzaltenango y la capital.

Para el exviceministro de Gobernación, Mario Mérida, las estadísticas no necesariamente reflejan un incremento de ciertos delitos, y más bien podría tratarse de la confianza que tiene la población para denunciar hechos en los que no están involucrados directamente, como la venta de droga, puesto que solo son testigos de lo que ocurre y porque tienen pruebas. No obstante, también considera que hay delitos que evidentemente incrementaron, como el robo de motocicletas y por consiguiente aumentan las denuncias de los propietarios afectados.

"Hay una demanda en la compra de repuestos para motos y de eso se aprovecha el crimen organizado, porque este vehículo se ha convertido en el transporte vital ante la escazes del transporte público", acotó.

Aumento

Hay delitos que según las denuncias presentadas en la plataforma han aumentado este año, como el hurto y robo de armas de fuego, de enero a mayo suman 407 denuncias, en el mismo lapso de 2023 se reportaron 351. Esto significa que este año hay 56 denuncias más.

La misma situación ocurre con las violaciones sexuales, en 2023 se denunciaron 79 casos y durante este año suman 97.

Los informes también revelan que en el tema de secuestros este año se han reportado 5, mientras que en el 2023 fueron 2.

Denuncia anónima

Crime Stoppers dio a conocer este lunes 7 de mayo que se habilitó un número de whatsapp por medio del cual se pueden efectuar denuncias anónimas.

Según representantes de la plataforma, esta metodología no permite acceder al número, nombre ni fotografía del usuario que reporta el delito, puesto que el canal de denuncia anónima utiliza tecnología avanzada para proteger la identidad en todo momento.

Este sistema trabaja con un bot avanzado que guía al ciudadano para denunciar y compartir evidencias. El número de whatsapp al que pueden reportarse delitos de forma anónima es el 3764-1561.

Los delitos que pueden denunciarse por medio de esta aplicación de forma anónima son: extorsiones, narcotráfico, trata de personas, violencia física, tráfico de migrantes y contrabando.

La dinámica ágil del chatbot, permite que un ciudadano pueda reportar un delito en un promedio de 5 minutos. La denuncia puede acompañarse de evidencias como imágenes, vídeos, audios y documentos.

Según los personeros de la plataforma, toda la información llega a investigadores especializados de la PNC para que comiencen las investigaciones en conjunto con el Ministerio Público.

De acuerdo a la información proporcionada, por cada lanzamiento de una nueva herramienta de denuncia anónima, los reportes ciudadanos se han multiplicado hasta 27 veces, como sucedió con el lanzamiento del call center 1561 a donde también se pueden hacer las denuncias.

Autoridades de la PNC, Gobernación y representantes de Crime Stoppers, presentaron la nueva motodología para hacer denuncias de forma anónima.(Foto Prensa Libre: cortesía)

"Guatemala está haciendo historia a nivel internacional. Poniendo a disposición de la ciudadanía una herramienta accesible, de bajo costo que permite al ciudadano acercarse a las autoridades y sobre todo compartir información anónima relevante e importante para que en conjunto, autoridades y ciudadanía podamos seguir combatiendo el crimen organizado", indicó Pedro Cruz, director Crime Stoppers Guatemala.

"Los guatemaltecos pueden seguir teniendo la confianza que detrás de esta nueva herramienta hay un equipo comprometido con combatir el crimen y trabajar arduamente por la seguridad de todos. El poder de la información requerida para luchar contra el crimen la tiene el ciudadano y ahora la puede compartir con un simple WhatsApp", refirió Salvador Paiz, presidente de Crime Stoppers Guatemala

