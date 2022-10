Robo de vehículos se incrementa y alcanza hasta 20 casos al día

Esto contó la víctima a investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) el día del suceso, ya que intentó denunciar el hecho en el Ministerio Público (MP), pero por ocurrir un día antes del asueto del 15 de septiembre le dijeron que debía volver el lunes 18, cuando finalmente le tomaron la denuncia.

Con los detectives de la PNC hizo un recorrido por el área en donde fue víctima de los tres malhechores para determinar el sector de operación de estos sujetos, ya que no era la primera vez que recibían una denuncia de esa naturaleza.

“Dos tipos lograron reducirme a punta de pistola. Me subieron a la parte de atrás de mi carro y comenzaron a golpearme dejándome heridas graves en el rostro y cabeza”, relató el afectado a los policías.

Agregó: “Pasaron recogiendo a un tercero que se encargó de revisar que el vehículo no contara con GPS y quien más adelante también se sumó a la golpiza que me dieron. Estuvieron dando vueltas por unos 20 minutos para determinar si el carro estaba limpio. Me robaron todo, tarjetas, documentos, teléfono, laptop, todo”.

Esta modalidad de robar vehículos ocurre en la ciudad de Guatemala y en el área metropolitana, en especial Mixco y Villa Nueva. Cada vez son más frecuentes, confirma una fuente de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic).

Esta semana se supo el caso del bisnieto de Doroteo Guamuch Flores, Cristian Alexis Peña Pineda, de 27 años, quien fue localizado sin vida el lunes. Había desaparecido el 29 de septiembre a eso de las 19 horas cuando estaba frente a una casa y esperaba a un primo en la 10ª avenida y la calzada que lleva el nombre de su bisabuelo, en Nueva Monserrat, zona 3 de Mixco.

Solo en agosto pasado, de acuerdo con la Plataforma para la Comunicación de Datos Estadísticos de la Incidencia Criminal (Pladeic) del Ministerio de Gobernación, hubo 390 robos de motocicletas y 213 de vehículos, entre sedanes, picop y tipo agrícola, en el área metropolitana, Escuintla, Chimaltenango, Sacatepéquez y Suchitepéquez.

Hasta ahora según la Pladeic entre motocicletas y vehículos de cuatro ruedas se han robado 603 de estos medios de transporte. La mayor parte de personas que denuncian son hombres, y el robo ocurre en su mayoría por las noches.

La cifra de septiembre, que aún no ha sido actualizada, podría superar estos números porque los delitos a la propiedad, en especial de vehículos, se mantiene al alza, según los análisis del Centro de Investigaciones y Estudios Nacionales (Cien).

Walter Menchú, analista de este centro de estudios, explicó que las cifras de agosto no se habían registrado desde noviembre de 2018 cuando hubo 229 robos de vehículos de cuatro ruedas. Desde entonces la cifra mensual no superaba los 200.

Como muestra del alza, en 2021, de junio a agosto, se denunció el robo de 508 vehículos de cuatro ruedas, mientras que en los mismos meses de 2022 sumaron 589, un promedio de siete al día. La mayoría fueron arrebatados con violencia.

En el caso de las motocicletas, que es uno de los más cometidos hasta ahora, de junio a agosto robaron 951 unidades, mientras que en el mismo periodo de este año suman mil 156. De acuerdo con el informe del Cien la tasa interanual en agosto de 2022 fue de 25 denuncias por cada 100 mil habitantes.

Además, lo que preocupa es que la tasa ha aumentado de manera ininterrumpida en los últimos 20 meses. De acuerdo con Menchú “dos de cada tres robos de vehículos se registran en el departamento de Guatemala”.

De enero a agosto suman 932 vehículos de cuatro ruedas robados, mientras que motos, en el mismo periodo alcanzan las 3 mil 44 unidades robadas y hurtadas en el país.

En Guatemala y Escuintla, 142; así como en Chimaltenango, 85, Sacatepéquez, 84c y Quetzaltenango, 29, donde se concentra el 90% de los robos, según el Cien.

“Aunque los robos están concentrados en el departamento de Guatemala, en la capital, Mixco y Villa Nueva, respecto de 2021, en los primeros ocho meses de 2022, es en Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez donde más ha aumentado”, explicó Menchú.

Los 10 municipios donde más ha aumentado este delito son, la cabecera de Escuintla, así como Palín y Siquinalá, en este departamento. Patzicía, Zaragoza y la cabecera de Chimaltenango. En Sacatepéquez, Santa Lucía Milpas Altas y Santa María de Jesús. También, en Villa Nueva, Guatemala, y la cabecera de Quetzaltenango.

Para Menchú, “las estructuras dedicadas a este ilícito se han fortalecido en los últimos meses”. Asimismo, indicó que se han registrado casos en los que los delincuentes contactan a sus víctimas por medio de las redes sociales, aunque la mayor incidencia es de vehículos parqueados o a mano armada.

Acciones

En junio de 2021 el Ministerio Público (MP) y la PNC desarticularon una estructura criminal dedicada al robo de vehículos en el país. A este operativo le llamaron “mega estructura II”.

Aquella vez capturaron ocho personas vinculadas con el robo y hurto de vehículos en Guatemala y otros países de Centroamérica.

Este operativo fue la continuación del primero que ejecutaron en 2013 y donde desarticularon a otros integrantes que operaban de la misma forma desde 2010. Las autoridades consideran que esta agrupación se ha rearticulado y reactivado sus operaciones en los departamentos y municipios que muestran un incremento de los robos.

De acuerdo con el subdirector del Deic, Adal Rodríguez, en los últimos meses han estado detrás de integrantes de estas estructuras.

“Trabajamos en coordinación con el Ministerio Público, porque solo mediante investigación estratégica los resultados son relevantes y se logra un impacto positivo en la reducción de este fenómeno criminal”, argumentó.

Según Rodríguez hay estructuras criminales que mutan su modalidad para operar. Y eso es lo que se está viviendo en la actualidad tanto en redes sociales como en las calles de los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Chimaltenango y Suchitepéquez, donde se registra la mayor incidencia de este flagelo.

“La operación mega estructura I y II, que se logró desarticular después de 3 años de investigación continua, dio sus frutos en 2021. Sin embargo, otros grupos criminales al verse descubiertos innovaron sus estrategias operativas, e hicieron más compleja la investigación”, reveló.

El año pasado capturaron a ocho personas que lograron agenciarse de más de Q5 millones producto del robo de vehículos.

Rodríguez recomendó a la población que antes de comprar o vender un vehículo, tome medidas de seguridad, hacer los negocios de compra y venta en lugares públicos y con los documentos legales que respalden la transacción.

“Siempre hemos recomendado que no reciban pagos en línea y o cheques para evitar estafas”, señaló.

Agregó que la población puede auxiliarse de la Unidad de Expertajes de vehículos antes de comprar un automotor.

Se solicitó información al MP sobre las acciones que han tomado para contrarrestar el robo de vehículos, pero hasta ahora no han enviado una respuesta al respecto.