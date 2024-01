“Sabemos que hay personal que comete malas prácticas”: David Boteo, director general de la PNC

¿Cómo visualiza a la PNC ahora que asume como director general, cuáles son las principales carencias en la institución?

Algo que siempre me ha preocupado es la dignificación policial, los agentes tienen muchas carencias hay falta de camas en las subestaciones donde pernoctan mientras entran a su turno, hay plagas, deben haber fumigaciones, en el invierno siempre hay problemas porque no se les da tratamiento a los edificios.

¿Por qué otras autoridades policiales y de Gobernación no solventaron esas carencias?

Uno de los factores principales es la falta de presupuesto, los procesos de compra también son engorrosos y eso conlleva a que no se de un tratamiento inmediato a los diferentes problemas, pero no es tanto el tema de los recursos, sino la voluntad de algunas autoridades de no querer ver esos problemas, como directores debemos ir a ver que realmente necesitan, no esperar los informes.

¿Hay demanda de aspirantes para enlistarse en la institución?

Este año hay 12 mil personas que se inscribieron por las diferentes plataformas para someterse a las pruebas.

¿Por qué cree que hay tanta demanda, realmente quieren ser policías?

Lo que sucede es que hay una alta de demanda de empleo y los sueldos dentro de la PNC han mejorado un poco en comparación con otros salarios, y a pesar de ser una labor de riesgo, muchas personas optan por ingresar, pero debemos evaluar muy bien a los aspirantes para saber sus verdaderas intenciones.

¿Hay corrupción durante el reclutamiento de los aspirantes?

A raíz de investigaciones se ha descubierto que han habido policías y particulares que han extorsionado a personas que buscan conseguir un trabajo o un ascenso dentro de la PNC. Hay particulares que tiene afinidad con policías que son los que hacen este tipo de coordinación. En otros casos engañan a los alumnos que quieren ingresar, les ofrecen una oportunidad y no tienen ninguna relación con la PNC.

¿Como combatirán los sobornos o “mordidas” que los agentes exijen en las calles?

No lo podemos ocultar, sabemos que hay mucho personal que comete malas practicas pero también hace falta la cultura de denuncia ante Inspectoría. Se han creado números de teléfonos para comunicarse con Inspectoría General y será una de las unidades más fortalecidas para darle seguimiento a estos casos de corrupción.

¿Cómo garantizar que el personal está comprometido con la institución?

Se hará un cambio de mandos y todo aquel que participe en un hecho ilícito será detenido, ser perfilará a todo el personal especialmente a alumnos, serán sometidos a pruebas de confiabilidad para garantizar que las cosas se harán como deben ser.

En 2023 hubo casos de agentes que fueron desarmados y ultimados con sus propias armas, ¿Considera que necesitan más preparación?

Hay buena preparación para los agentes, el problema es que no se le da seguimiento, desde que el agente se gradúa no recibe más entrenamiento, haremos que cada seis meses sea capacitado y haga pruebas de tiro, pero que también sea más respaldado por Inspectoría General cuando se necesario y se justifique.

¿Cómo será respaldado?

Estuve seis años en la comisaría 12 de la zona 18 y muchos familiares de pandilleros y delincuentes denunciaban que se cometía abuso de autoridad porque los agredían cuando no habían cometido delitos, esos son temas que Inspectoría debe investigar pero también respaldar al policía.

¿Las pandillas son una amenaza en este momento?

Sí, el mes de noviembre y enero son los más complejos en los que se dispara la violencia por parte de las pandillas. En noviembre comienzan a cobrar el denominado aguinaldo a los transportistas y comerciantes, entonces diciembre es mas tranquilo porque ya cobraron todo. En enero las pandillas tienen un pulso porque tratan de ganar territorio, hay una guerra para ver quién domina a quien.

¿Qué estadísticas de criminalidad recibe, ha descendido la violencia o hay un alza?

Hasta el 18 de enero en comparación con 2023 llevamos 9 homicidios menos, eso nos da la pauta que estamos haciendo las cosas bien.

En temas de presupuesto, la PNC en enero adjudicó Q40 millones en pago de alquileres, ¿hay alguna propuesta para ahorrar ese dinero?

Hay 23 solicitudes de alcaldes y comunitarios que ofrecieron un terreno o una casa para la PNC y por motivos que desconozco no la aceptaron las autoridades anteriores, nosotros estamos interesados en esa propuesta para ahorrar esos recursos porque pagar alquiler es un gasto innecesario.

Una de las principales amenazas es el contrabando de armas hacia Guatemala, ¿Disminuyó o se redujo ese flagelo?

La PNC incautó 2 mil 171 arma de fuego, esto significa que el contrabando es un problema grande. Las pandillas utilizan esas armas para delinquir, sabemos que muchas vienen por piezas desde América del Sur, escondidas en encomiendas.

La delincuencia común afecta a diario a los guatemaltecos ¿En qué lugares se concentra?

En Sacatepéquez, Chimaltenango, Escuintla y la capital los asaltos en motocicleta son recurrentes. El robo de celulares, los abusos sexuales de taxistas piratas deben resolverse con urgencia al igual que el narcomenudeo. Las pandillas son los dueños de los puntos de distribución de droga.