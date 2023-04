Sala niega medidas sustitutivas a Virginia Laparra, quien deberá seguir en prisión preventiva

Además, el 16 de diciembre de 2202, un tribunal condenó a Laparra a 4 años de cárcel conmutables a razón de Q10 diarios, luego de haber sido hallada culpable del delito de abuso de autoridad en forma continuada.

Sin embargo, este viernes, la defensa de Laparra solicitó otra vez las medidas sustitutivas, pero la Sala resolvió que no esta procedente y que debía permanecer en la prisión preventiva.

“El Sistema de Justicia tiene problemas, y sí hay una intención de mantener a Virginia en prisión anticipando la pena. Vamos a seguir luchando por la libertada de Virginia, porque esto le pasa a ella, pero le puede pasar a cualquier persona”, dijo la abogada Claudia González durante una transmisión de la página de Facebook “Verdad y Justicia en Guatemala”.

Agregó que evalúan de qué forma procederán y que Laparra seguirá detenida en la cárcel de Matamoros.

Además, Geraldina López, otra de las abogadas de Laparra, señaló al mismo medio que los querellantes adhesivos del caso le han exigido a su patrocinada que acepte los cargos, aunque esa es una decisión voluntaria, en la que no deben existir presiones.

Por su parte, Laparra criticó el fallo de la Sala y dijo que esta es injusta, pues, según ella, los magistrados han beneficiado a otras personas con medidas sustitutivas, pese a que lo delitos por los que se les señala no contemplan esa medida.

“La considero injusta, porque he tenido a la vista periódicos nacionales donde, incluso, por delitos que no tienen contemplado medidas sustitutivas esta misma sala se las ha dado, y respecto mi persona no se estima, con base a los análisis que ha hecho mi defensa, que no hay peligro de obstaculización ni peligro de fuga”, señaló Laparra.

Agregó que el proceso empezó en 2018, y que, pese a eso, ella no se ha ocultado, pero “la lucha constante y no claudicar es lo que me tiene prisionera”.

En el primero caso y por el cual la exfiscal fue condenada, Laparra fue procesada luego de que el exjuez Lesther Castellanos la denunciara, pues cuando era fiscal ella quiso investigarlo en cuatro ocasiones por presuntamente filtrar información reservada.

El juicio duró apenas 18 días y todos los que testificaron eran policías o funcionarios, además de Castellanos, quien fue investigado por la acusada antes de ser detenida, el 23 de febrero de 2022.

Los únicos testigos que declararon en este juicio fueron dos policías que la arrestaron, un abogado designado por la parte acusadora, un perito grafológico (para autenticar su firma) y el exjuez Lesther Castellanos, a quien Laparra denunció en cuatro ocasiones por presuntamente filtrar información reservada.