Sala resuelve que alcalde Ricardo Quiñónez debe conservar inmunidad

Los capitalinos elegimos al señor Ricardo Quiñones como alcalde de nuestra ciudad , en mi caso vote por el señor quiñones porque no había y hasta la fecha no hay otra persona con la capacidad y el conocimiento del señor Quiñones , le pueden acusar de esto y el otro , pero si no encuentran nada para acusarlo seriamente y con pruebas viene a caer toda la acusación en espurio .

El señor Quiñones esta trabajando para mejorar nuestra ciudad, así que lo que se ve no se pregunta .