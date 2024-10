“Si me dejaran escribir le caería mal a este presidente”: Jose Rubén Zamora habla previo a audiencia

El periodista Jose Rubén Zamora este viernes 18 de octubre permanece en la Torre de Tribunales para una audiencia de revisión de medidas de coerción con las que busca su libertad condicional en un segundo proceso penal en su contra.

En el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal se desarrolla la audiencia en la que se decidirá si el periodista, preso desde el 29 de julio de 2022, puede recibir una medida sustitutiva, dentro de un caso de supuesta alteración de documentos migratorios.

El juez decidió que a las 15 horas de este viernes continuará la audiencia porque se debe conocer una recusación. Sin embargo, previo a su ingreso, Zamora, quien lleva más de 800 días en prisión, brindó declaraciones a la prensa y narró parte de lo que ha vivido en prisión.

“He escrito mucho, pero mi objetivo era que fuese publicado, yo se lo mandaba a mis hijos, pero mis hijos preocupados por mí, mis abogados de alguna manera son como un poquito prudentes y me censuran mis notas”, indicó.

“Hasta la fecha he sido crítico y he auditado desde el gobierno de Cerezo hasta el de Giammattei, y creo que si me dejaran escribir tal vez ya incluso le caería mal a este presidente”, prosiguió el periodista.

Agregó: “cada día que estamos perseguidos, encarcelados o en el exilio es más daño que sufre el sistema, al extremo que creo que inevitablemente van a tener que desaparecer ese sistema, es insostenible”.

Recordó que lleva más de 800 días en prisión, los cuales dividió en etapas. “Aunque estaba preparado”, indicó al referirse a su captura, luego recordó que le dijo a un amigo: “la semana entrante van a llegar por mí”.

Su amigo le preguntó qué iba a hacer y Zamora le respondió: “esperarlos, y se me preguntan voy a tener que desvanecer cualquier cosa, los voy a esperar. Causa tensión, pero estaba listo, aun así, el atropello fue muy fuerte”.

Varios días sin dormir

Informó que antes de estar en prisión pesaba 170 libras y por lo vivido su peso había bajado a 128 libras.

“Me tuvieron 12 días sin dormir, la noche antes de mi primera audiencia construyeron un gallinero que rodea mi bartolina, lo construyeron de 7 de la noche a 5 de la mañana, 30 personas, martillazos, radios, imposible dormir”, lamentó.

Mientras estaba en su primera audiencia, en su celda metieron una bolsa que contenía bichos de todo tipo. A decir de Zamora, algunos gusanos se le subieron a los brazos y piernas.

Explicó que otro de los bichos era como un “pulpito terrestre”, como sanguijuela que le extraía sangre; además, en la bolsa iban niguas, chinches, pulgas y ácaros.

Cinco meses tardó en exterminar estos bichos, pese a que usaba insecticidas, que no fueron efectivos.

Al final tuvo que utilizar un insecticida que se usa en las plantaciones de tomate para acabar con los bichos, aunque hacer este proceso le afectó su salud.

Daños en su salud

Derivado de lo anterior, ahora Zamora no puede dormir con una frazada, los zapatos le aprietan el empeine y le duele el cuerpo cuando se cubre, pues se le dañó la mielina que está en el sistema nervioso.

Zamora dijo que ha aprendido a vivir con esa condición, pero al principio fue “sobrevivir” en la prisión.

Para contrarrestar los efectos, todos los días camina, lee varios libros y ahora come más, por lo que ha recobrado su peso de 170 libras.

“El hecho que de que mucha gente estemos perseguidos y otros encarcelados, es un búmeran para el sistema, creo que tiene sentido lo que nos está pasando”, remarcó.

Dijo que esta etapa la debe superar con humildad, coraje y fe, porque al final la persecución en Guatemala ha significado destrucción de carreras, de empleos y familias.

Dijo: “cada día que nos mantienen presos o perseguidos, se retrata más el sistema fascista y autoritario”.

Previo al ingreso a Torre de Tribunales, Zamora señaló que este caso en su contra carece de pruebas. “Vengo con paciencia, con humildad, fe y coraje, si no es hoy, la siguiente vez va a ser”, manifestó.

Agregó: “Me iría para mi casa hoy en la noche, aunque estoy seguro de que estarían tratando de regresarme a Mariscal”, agregó.

“Desnuda la autocracia, el narco clepto régimen que me tiene ahí encerrado les hace más daño a ellos que a mí”, añadió al referirse a su situación jurídica.

Juicio aplazado

En otro caso, la audiencia de casación por el caso de Jose Rubén Zamora fue aplazada para el 23 de septiembre de 2025 por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Para leer más: Guatemala bajo fiscalización internacional por detenciones arbitrarias, entre estas los casos de Zamora y Laparra

Hasta esa fecha quedaría en firme la resolución de una sala de Apelaciones que anuló la condena contra Zamora, por señalamientos de lavado de dinero presentados por el Ministerio Público.

En este caso, el periodista había sido sentenciado a seis años de prisión, pero una Sala de Apelaciones ordenó repetir el proceso judicial por irregularidades.