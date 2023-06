Solórzano Foppa aceptará cargos por supuestas irregularidades en creación de partido político

El proceso tiene su origen luego de señalamientos que efectuó la Fiscalía de Delitos Electorales, por una firma en un acta de creación del Partido Ambientalista Guatemalteco, en la cual supuestamente aparece una firma de una persona fallecida.

Además, la Fiscalía indicó que se registraron al menos 113 personas que dicen no haber consentido firmas, datos personales, ni haber asistido a asambleas.

Solórzano Foppa se encuentra en dos procesos más en los que ha indicado que acepta los cargos y señala que el motivo es que no se le garantizaría un juicio justo.

El 8 de junio, Solórzano Foppa se presentó a una audiencia por señalamientos de abuso de autoridad y violencia contra la mujer en su manifestación psicológica, luego de una denuncia interpuesta por Karina de Rottman.

Además, indicó que aceptará los cargos por los que es señalado por el Ministerio Público en el caso que se sigue contra Jose Rubén Zamora, periodista y presidente del medio elPeriódico.

Solórzano Foppa fue parte del grupo de abogados que defendieron legalmente a Zamora, pero luego fue señalado por el Ministerio Público de haber cometido el delito de obstaculización a la acción penal.

Solórzano Foppa ha emitido mensajes en redes sociales en los que indica las razones por las que se ha sometido a la figura de aceptación de cargos.

“Considero que se vienen violando sistemáticamente muchos de mis derechos constitucionales y procesales y no estoy teniendo un juicio justo, no voy a tener un juicio justo y por eso también les quiero comentar que el día de hoy voy a aceptar cargos, voy a presentar un memorial de aceptación de cargos en el Juzgado Séptimo, también vamos a presentar otro memorial en otro juzgado en otro proceso en donde me estoy sometiendo, porque que sinceramente no vale la pena en este sistema de justicia”, dijo Solórzano Foppa.