Solórzano Foppa es condenado a pagar Q40 mil y a ofrecer disculpa pública por haber ocasionado daños al sistema de justicia

Curruchiche mencionó en un video difundido por el MP, que la disculpa es por haber ocasionado daños al sistema de justicia y al pueblo de Guatemala.

Explicó que Solórzano Foppa y Brito Torrez aceptaron haber utilizado documentos falsos para justificar la procedencia de Q300 mil en efectivo “a efecto de desviar el proceso penal a favor del señor Jose Rubén Zamora Marroquín”, quien está señalado de un supuesto caso de lavado de dinero, chantaje y asociación ilícita.

Según Curruchiche, la tesis que ha manejado Zamora Marroquín de que los Q300 mil en efectivo que recibió fueron producto de la venta de una obra de arte resulta falsa y deja al periodista como mentiroso, de acuerdo con la versión proporcionada por sus abogados, quienes aceptaron haber cometido los delitos de obstaculización la acción penal y patrocinio infiel.

Había anunciado que aceptaría cargos

Solórzano Foppa, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y abogado está vinculado al caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero, había anunciado el pasado 2 de junio que aceptaría los cargos que le imputa el MP, pues estaba seguro que no iba a tener un juicio justo.

“Considero que se vienen violando sistemáticamente muchos de mis derechos constitucionales y procesales y no estoy teniendo un juicio justo, no voy a tener un juicio justo y por eso también les quiero comentar que el día de hoy voy a aceptar cargos, voy a presentar un memorial de aceptación de cargos en el Juzgado Séptimo, también vamos a presentar otro memorial en otro juzgado en otro proceso en donde me estoy sometiendo, porque que sinceramente no vale la pena en este sistema de justicia”, dijo Solórzano Foppa en un video que difundió en redes sociales.

El 20 de abril recién pasado, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), coordinaron la captura de Solórzano Foppa y Justino Brito Torrez, por la posible comisión del delito de obstaculización a la acción penal. Ambos también son señalados de patrocinio infiel.