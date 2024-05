Detalles como la suspensión temporal de la cirugía por un sangrado de mejilla, negación de compra de medicamentos para la paciente, hora de muerte, desaparición del cuerpo y el sonido una sierra en la casa del cirujano Kevin Malouf surgieron este jueves 2 de mayo en la audiencia de etapa intermedia en el caso de la desaparición de Floridalma Roque.

Floridalma Roque acudió a una cirugía estética el 13 de junio de 2023 en la clínica de Malouf, pero de acuerdo con el testimonio de Luis Castro, enfermero que estuvo durante la intervención, hubo complicaciones y negligencia de parte del médico durante y después de la cirugía, lo que, a su criterio, detonó en la muerte de la paciente.

A partir de ese memento las cosas empezaron a complicarse, según el testimonio del enfermero, quien dijo que el cirujano no quería exponer su reputación, pues tenía un proceso abierto por la muerte de otra mujer en el quirófano y su intención siempre fue desaparecer evidencias, incluido el cuerpo de Roque.

En principio, según Castro, Malouf pretendía introducir el cadáver de Roque en una maleta, pero para eso era necesario fracturarle las piernas y brazos, algo a lo que, según él, se negó y le propuso colocarlo en un bote, como finalmente lo hicieron.

En su relato señaló que después de que el cirujano se llevó el cuerpo, escucharon vía telefónica sonidos similares a los de una sierra, pero no profundizó más; además, dijo que el cirujano les comentó que había trasladado el cuerpo a una zona donde el Ministerio Público no podría encontrarlo. Castro sugirió que para eso Malouf no actuó solo.

“Cuando el señor Malouf se retira (de la clínica) a las 11.05 de la noche -del 13 de junio de 2023- usted utilizó la palabra que yo llevaba el bote (…) en ningún momento yo llevó el contenedor en mis manos, lo llevaba el señor Kevin Malouf, lo que llevó en mis manos es una bolsa negra de nailon y dentro de ella va la maleta de la señora Floridalma Roque, la cual contiene zapatos, ropa, chumpas, entre otras cosas, y ahí también iba el celular y por eso mencioné que una hora más o menos después, escuchamos el ruido de la sierra, cuando nosotros tres -sindicados- estábamos en el hospital el señor Malouf estaba en su casa y se escuchaban ruidos de sierra, es cuando Susana Rojas le dice ´el celular va encendido´”, afirmó el enfermero.

“Pido perdón a los familiares por haberme callado todo este tiempo, me sentía amenazado y coaccionado por el señor Kevin Malouf”, dijo ante los jueces y fiscales del Ministerio Público (MP).

“Quiero disculparme con la familia Roque sobre lo sucedido. Humanamente jamás le hice daño, todo lo contrario, mis funciones siempre fue salvarle la vida a su madre y no se me permitió hacer correcto”. De esta manera inició su intervención Castro.

Castro dio su declaración en el Juzgado Cuarto de Instancia Penal, a cargo del juez Pedro Laynez. “Estoy acá para decir la verdad de lo sucedido el 13 de junio de 2023”, prosiguió su relato. “Mis funciones son coadyuvar a un superior y no tomar las decisiones directas o indirectas porque hay a nivel jerárquico, un profesional quien toma las decisiones y directrices de la vida de un paciente, en este caso es el señor Kevin Malouf Sierra, no los enfermeros como tal”.

Por medio de su relato, Castro confirma que Floridalma llegó sola a la clínica para someterse a una cirugía, según la programación.

El procedimiento habría comenzado a eso de las 8 de la mañana del 13 de junio de 2023. “Recuerdo que comenzó a sangrar de la mejilla del lado derecho y se tuvo que suspender por un rato el procedimiento y se le coloca un anticoagulante, no se le hizo un control de glucómetro. Él ---Malouf- dice que no pasa nada que vamos a continuar”, relató el enfermero.

Luis también recordó que el procedimiento habría concluido a las 12:45, hora en la cual Malouf habría abandonado la clínica. Según su versión, Floridalma se quedó en el quirófano conectada a un ventilador mecánico. Luego de unas horas y una evaluación, el enfermero indicó que era necesario suministrarle insulina a la paciente y que se le habría notificado al cirujano, quien respondió que debían esperar.

Malouf se habría negado a la compra de insulina para suministrarle a la paciente y de esta manera regular su nivel de azúcar. “El señor Malouf dice que no, que eso es muy caro. Estábamos al cuidado de Floridalma, pero ella ya no despertó.”

El enfermero indicó que luego de insistir en la compara de insulina, habría sido hasta las 18 horas cuando Malouf habría accedido a la compra. Al corroborar que la situación médica de Roque no mejoraba, sugirieron el traslado de la paciente hacia un centro asistencial, obteniendo una respuesta negativa, esto alrededor de las 19 horas.

“El doctor Malouf se resistía a trasladar a la paciente”, prosiguió.

“La señora Roque sufre su primera bradicardia (frecuencia cardiaca baja) y se mantuvo así hasta las 9:30 de la noche. Él -Malouf- jamás quiso trasladarla, jamás quiso pagar el servicio de ambulancia porque era muy caro. Se inicia la reanimación cardiopulmonar sin efecto alguno. La señora Floridalma Roque, efectivamente falleció a las 9:30 de la noche, el 13 de junio”, detalló.

Qué pasó

Luego de 20 minutos de relato, Luis Castro empezó a contar los hechos ocurridos luego de haberse declarado el fallecimiento de la paciente.

“El señor Malouf tiene un proceso abierto del 2021 con una paciente que falleció en el mismo lugar. Dos días antes de la cirugía, le llega una citación de que debe presentarse al MP para dar una extensión de su declaración en ese caso”.

“El señor Malouf nos dice a la doctora Lydia, a Susana y a mí que él tiene el control y que va a desaparecer el cuerpo de la señora Roque y que, por supuesto él no lo va a poder hacer solo”, agregó.

Según su versión, el médico se negó a notificar a la familia, aduciendo amenazas de muerte y que no permitiría caer en otro caso judicial.

“Me ha costado mi prestigio como cirujano plástico, para que nuevamente me vuelva a pasar lo mismo con una paciente”, habría dicho Malouf.

Por este caso, el 4 de agosto de 2023, se ejecutó la captura de Malouf, los enfermeros Susana Rojas y Luis Castro, así como de la anestesióloga Lydia Viviana Silva, quienes, además fueron ligados a proceso y enviados a prisión preventiva por la desaparición de Roque.