Subsecretaria de Estado de EE. UU. respalda a jueces independientes en Guatemala y aboga por asociaciones sólidas para afrontar la migración

Entre los jueces presentes con Zeya se encontraba Erika Aifán, jueza de casos de alto impacto a quien EE. UU. galardonó en marzo pasado como “Mujer Coraje” por su labor en defender la justicia y la igualdad, en un premio que también fue entregado a mujeres de otros 14 países.

“Los jueces y miembros de la sociedad civil demuestran su coraje y su compromiso diario. Les enfaticé nuestro apoyo a ellos y a su rol fundamental en la democracia de Guatemala”, expuso Zeya.

Precisamente Aifán ha denunciado este año que ha sido víctima de amenazas a su independencia personal y también a su seguridad física, sin respaldo del Organismo Judicial y del Estado guatemalteco.

Junto a Aifán también participó en el encuentro el juez Miguel Ángel Gálvez, que en 2015 procesó por corrupción al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina (2012-2015) y quien también lleva casos de alto impacto, pero de etapa intermedia.

En la reunión con la funcionaria estadounidense también participaron Claudia Samayoa, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala, junto con Elvyn Díaz, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, entre otros.

La visita de Zeya a Guatemala empezó este domingo y se extenderá hasta el 1 de diciembre para tratar temas relacionados con la migración y la seguridad.

Este lunes, la subsecretaria también mantuvo reuniones con líderes sindicales, el ministro de Trabajo, Rafael Rodríguez, y el canciller, Pedro Brolo, entre otros puntos de su agenda.

En concreto, Zeya pasará por Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala y Quetzaltenango y acudirá en representación del Gobierno estadounidense a la reunión anual del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, según informó del Departamento de Estado en un comunicado la semana pasada.

“La subsecretaria Zeya destacará el compromiso de Estados Unidos con sus socios guatemaltecos para solucionar las causas de la migración irregular, progresar en la aplicación de la ley y ofrecer servicios de protección a los migrantes vulnerables, refugiados y demandantes de asilo”, apuntó el Gobierno estadounidense en la nota de prensa.

“Necesitamos asociaciones sólidas en toda Centroamérica para gestionar la migración irregular y aumentar la prosperidad y la seguridad para todos. ¡Hay mucho trabajo que hacer!”, sostuvo la funcionaria, se acuerdo con la Voz de América.

Zeya citó que hizo hincapié al canciller sobre la necesidad de que Guatemala sea “un líder regional en reforma democrática y fortalecimiento del estado de derecho”.

“En estos intercambios, la subsecretaria Zeya destacará el compromiso de Estados Unidos de trabajar con los socios guatemaltecos para abordar las causas fundamentales de la migración irregular, impulsar el Estado de derecho y brindar servicios de protección a migrantes vulnerables, refugiados y solicitantes de asilo”, apunta el comunicado de prensa del departamento de Estado.

Según cifras oficiales y cálculos de expertos, más de 300 mil guatemaltecos intentan cada año emigrar en forma irregular a Estados Unidos para huir de la pobreza y la violencia en la nación centroamericana.

