“Tengo miedo a que me matés”: revelan chats de Luz María López y Jorge Zea en los que le manifestaba el temor que tenía en la relación

El fiscal de Femicidio, Marlon Ordóñez, fue quien expuso los chats en la pantalla. En una conversación Zea Mejía convenció a Luz María de reconciliarse, pero ella advirtió la tragedia.

Luz María del Rocío López Morales fue reportada como desaparecida el 20 de enero de 2020 y dos días después, su cuerpo con señales de violencia fue encontrado en la avenida Simeón Cañas, zona 2, muy cerca de una sede del Ministerio Público, institución en la que trabajaba.

Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) la causa de la muerte fue “asfixia por estrangulamiento”, pero el cuerpo tenía quemaduras de tercer grado.

El 23 de enero, un día después del hallazgo Jorge Rafael Zea Mejía fue capturado como el principal sospechoso de haberla asesinado.

Chats

Jorge Zea Mejía: “Tengo miedo a que me trates mal”

Jorge Zea Mejía: “No, no será así. Solo tú trátame un poco mejor”

Luz María: “Mi amor, yo siempre”

Jorge Zea Mejía: “Si no podés venir por mi ahorita, guarda tus cosas de una vez y mañana nos vamos”

Luz María: “¿Te digo algo? Tengo miedo, miedo a que no funcione

Jorge Zea Mejía: “Yo también, pero te amo”.

Luz María: “Tengo miedo a que sigas tratándome mal, miedo a que me matés, miedo a que mi hija vea eso normal”.

Jorge Zea Mejía: “Yo miedo a que me cambies, a que me engañes”.

Luz María: “Te digo aún, que si te dejo no te cambiaría, pero mi hija es muy importante también, no quiero que ella sufra”.

En un chat el acusado, Zea Mejía, le relata parte de su infancia a Luz María y contextualiza problemas familiares que vivió.

Jorge Zea Mejía: “¿Entonces?”

Luz María: “No sé qué hacer mi amor, tengo miedo, mucho miedo. Miedo a perderte, miedo a que me cambies, miedo a que tengas a otra que sea mejor que yo y por eso soy lo peor para ti”.

Jorge Zea Mejía: “Bueno. Cuando tus papás se maltraten, tú papá llegue borracho y tu hermano enojado con todos y tu mamá sacando la pistola”.

Luz María: “Miedo a todo”.

En la audiencia el fiscal continuó proyectando las conversaciones, las cuales fueron extraídas del celular confiscado a Zea Mejía.

Jorge Zea Mejía: “Yo de iluso pensé que venía por mí”.

Luz María: “Yo te dije que sí iba por ti cuando iba con mi papá, pero tú y tus caprichos”.

Jorge Zea Mejía: “Hasta te mandé la ubicación, pues… Capricho no es, no querer estar donde nosotros vivimos, pero bueno qué me queda. Hasta mi nena me odia ya”.

Jorge Zea Mejía: “A ver qué día podés ver a la nena”

Luz María: “No sé si quedarme el carro o no”

Jorge Zea Mejía: “Con eso me decís que no vas a regresar”

Luz María: “Mira cómo me tratas, Jorge en serio; cuando te digo que puedo es contigo o sin ti. Tú dices que soy mala mamá, pero no es así”.

Jorge Zea Mejía: “Ni al tema, pero solo querés pelear conmigo y buscar más razones para no estar conmigo. En fin, estaba contigo porque te amo, no por nada más”.