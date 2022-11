Tránsito de la PNC podría asumir control de transporte por incapacidad de comunas

La regulación de los taxis está delegada a las municipalidades pero el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil no descarta revisar la ley y, si las comunas no cumplen, hacerse cargo ellos del tema.

Hasta ahora distintas propuestas para regular los taxis colectivos y mototaxis, así como mejorar la seguridad ciudadana intenta articular la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) de la Policía Nacional Civil (PNC), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), asociaciones de taxistas y el Departamento de Tránsito policial.

Recientemente fue instalada una mesa técnica en el Congreso donde también participan asociaciones de taxistas para discutir el tema, pero a las primeras reuniones no asistieron representantes de las comunas, que son las que tienen la responsabilidad de regular el transporte.

Una de las posibles soluciones es reformar la Ley de Tránsito en lo respectivo a “la libertad que tienen las policías municipales a nivel nacional de actuar, para que el órgano rector analice si hay condiciones para que esa delegación continúe”, o bien que pase de nuevo al Departamento de Tránsito de la PNC, dijo Sara Bolaños, jefa de esta dependencia policial.

Responsabilidad

En relación con los taxis colectivos, Bolaños resaltó que la movilidad urbana la deben de regular las municipalidades porque “son ellos los que definen rutas, horarios, paradas, requisitos y calcomanías distintivas”, entre otros aspectos.

Los diputados de la UNE buscarán incorporar a la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) y a las corporaciones municipales que registren esta incidencia criminal.

De acuerdo con Estuardo Vargas, intentan crear una propuesta de ley que permita frenar asaltos, violaciones y robos, entre otros actos delictivos que ocurren en esos vehículos, por “no tener una regulación autorizada”.

La Municipalidad de Villa Nueva ha logrado identificar algunos puntos en los cuales circulan los taxis colectivos y son El Búcaro, El Mezquital y Villalobos I y II. Asegura que la Dirección de Transporte y Movilidad Urbana se encarga de la regulación de todo el transporte colectivo urbano, extraurbano, escolar y automotores que necesitan autorización municipal.

“Hemos tenido reuniones con unos 150 pilotos de los taxis colectivos, quienes no están registrados y prestan el servicio con un vehículo particular que no está rotulado y no tiene autorización para circular”, aseguró Byron Morataya, vocero de la comuna de Villa Nueva.

Con esto las autoridades municipales buscan evitar conflictos, añadió.

No a motos

Morataya agregó que descartan por completo el uso de motocicletas para transportar personas, ya que es un medio muy peligroso y es el vehículo que protagoniza más accidentes.

La semana pasada, la Municipalidad de Guatemala informó que está en la disposición de apoyar y colaborar con las autoridades encargadas de la seguridad pública y que estarían dispuestos a participar en la mesa técnica que fue instalada en el Congreso de la República; no obstante, a la reunión de continuidad que se convocó para ayer no asistió ningún representante.

Las municipalidades de Mixco y Villa Nueva todavía no han sido invitadas.

La comuna capitalina afirmó que están en disposición de contribuir con las investigaciones ante cualquier ilícito, y respecto de los taxis colectivos no regulados, el vocero de la Policía Municipal de Tránsito, Amílcar Montejo, expuso: “En la Capital se realiza una regulación del servicio de transporte de personas mediante taxis, y aquellos vehículos que prestan un servicio sin estar autorizados son sancionados”.

Esfuerzo conjunto

Por la Municipalidad de Mixco se indicó que los “taxis piratas” son consignados y sancionados, y que los pilotos que prestan el servicio en estas unidades “deben realizar diversas gestiones en los juzgados municipales”.

Roger Escalante, gerente de esa comuna, precisó que se deben hacer esfuerzos entre las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana y los entes encargados del control del transporte urbano.

En relación con los mototaxis, Escalante aseguró que la comuna mixqueña no los avala por considerar que “no son un vehículo adecuado para transportar personas”, y ante la proliferación de este servicio, han instalado operativos en el municipio.

De las averiguaciones

En la actualidad se investigan 11 casos que involucrarían a los taxis colectivos en posibles secuestros exprés y robos a pasajeros, según lo detalló David Boteo, jefe de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) de la Policía Nacional Civil (PNC).

Respecto a las localidades con mayor incidencia de los referidos hechos criminales, la Deic ha detectado unos seis municipios del departamento de Guatemala, se trata de Chinautla, San Pedro Ayampuc, San Miguel Petapa, Villa Nueva, Mixco y algunas zonas de la metrópoli.

En algunos casos “se inician con un asalto y en muchas ocasiones terminan con secuestros exprés”, indicó Boteo, el pasado 27 de octubre.

Los asaltos que ocurren en los taxis piratas “generalmente están vinculados con pandillas del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, la mayoría de pilotos de transporte urbano que tenían antecedentes migraron al uso de taxis colectivos“, subrayó Héctor Hernández, director general de la PNC.

El jefe policial aseguró que ya tienen ocho caso resueltos que se relacionan a la extorsión y sicariato, y han detectado que los pilotos de estos vehículos no regulados “han utilizado este medio de transporte para trabajar teniendo antecedentes de vínculos con pandillas, organizaciones criminales dedicadas al sicariato y extorsiones”.

