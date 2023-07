Tratos crueles y degradantes: Por qué el Inacif aplica el protocolo de Minessota en el caso “los Calavera”, los presos fallecidos en El Boquerón

Según ambas instituciones, los tres reclusos, presuntos sicarios al servicio de la Mara Salvatrucha (MS-13), habían muerto por haber ingerido alimentos contaminados con “pastillas para curar maíz”, que son altamente tóxicas y mortales.

Entre la noche del domingo 16 y madrugada del lunes 17 los tres individuos recibieron sus alimentos y en ellos, se supone, colocaron “pastillas para curar maíz” las cuales les provocaron la muerte. Los cadáveres no presentaban señales de violencia ni heridas visibles, según las autoridades hasta ese momento.

El Ministerio Público (MP) continúa con la investigación del hecho y solicitó al Inacif los estudios científicos forenses para proseguir con las pesquisas.

El caso está en poder del MP, quien no ha adelantado detalles sobre la muerte de las tres personas. Sin embargo, fuentes policiales consultadas, explicaron que el caso podría tener relación con el pago de talacha en el sector en donde fueron recluidos o un ajuste de cuentas por no haber ejecutado a la familia por la que les había contratado y por lo que fueron capturados. Ambos extremos los investigan.

El Inacif determinó que la causa de muerte de Cristian Alejandro Sacalxot Betancourt, de 21 años y la de Edy Saúl García Hernández., de 39, fue por un trauma toraco-abdominal. Mientras que la de José Luis Velásquez Morales, de 23, fue por un trauma de efecto contuso en cuello, tórax y abdomen.

“En los tres casos fue aplicado protocolo de Minnesota para determinar si fueron víctimas de tratos inhumanos, crueles o degradantes”, reportó el área de comunicación de Inacif.

Los detalles de los estudios, agregaron, son exclusivos del MP, ente que dirige la investigación. El departamento de prensa del MP indicó que por ahora no pueden adelantar información respecto a estos análisis forenses. La investigación sigue su curso.

Los hechos

Los tres hombres, presuntos sicarios y vendedores de droga al menudeo, fueron capturados por agentes de la PNC el pasado sábado 15 de julio en la aldea El Cerinal del municipio de Barberena, Santa Rosa, sindicados de intentar asesinar, por encargo, a una familia de esa localidad. Las primeras líneas de investigación llevan hacia la Mara Salvatrucha (MS-13), que por ahora se disputa territorios con el Barrio 18 en ese municipio y departamento.

Las autoridades les sindicaron de ser sicarios de la MS-13. Durante su arresto les localizaron un arma de fuego y droga. Los consignaron. Tras ser escuchados por juez de turno los enviaron preventivamente a la cárcel de máxima seguridad El Boquerón ubicada en Cuilapa, Santa Rosa, donde 40 horas después de su ingreso fueron hallados muertos.

En este lugar los ubicaron en un área de aislamiento donde están recluidos paisas, privados de libertad que no tienen, en teoría, relación con pandillas. En la cárcel de El Boquerón guardan prisión miembros de la MS-13 y paisas. Se presume que los mataron por dos razones: no pagar talacha o por no haber ejecutado a la familia que les habían encargado.

¿Qué es el Protocolo de Minnesota?