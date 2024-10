UBA investiga el caso de “Terry”, el perro que murió apuñalado en Villa Nueva

Indignación ha causado en las redes sociales el caso de “Terry”, un perro que murió apuñalado en la zona 5 de Villa Nueva, aparentemente por una mujer que quiso obligarlo a pelear con un can de su propiedad.

La agrupación animalista Patitas En Acción Guatemala denunció el caso y exige a las autoridades competentes que se investigue y castigue a los responsables, pues de acuerdo con su publicación, “Terry” murió a causa de siete puñaladas que le habría dado una mujer en la colonia Fuentes del Valle II, zona 5 de Villa Nueva.

La publicación detalla que el incidente ocurrió el16 de octubre pasado a las 7:30 horas cuando “Terry” estaba frente a la casa de sus dueños y una vecina sacó a su perro para que lo atacara, pero cuando este quiso defenderse la mujer sacó un cuchillo y lo apuñaló.

“Acuchillaba a ´Terry´ sin piedad frente a los ojos de varios vecinos y niños que transitaban por el lugar. La señora (…) además cometer un hecho con tanto ensañamiento hacia un animal indefenso, porque a pesar de que la señora lo apuñalaba de forma reiterada y sin piedad, pues fueron más de 7 puñaladas con un cuchillo de cocina de tamaño grande, ´Terry no la mordió, pues él no era un perro agresivo, no mordía a las personas, es por ello que él no se defendió”, dice la publicación de Patitas En Acción Guatemala.

La publicación agrega que la mujer que atacó a “Terry” hizo amenazas y se burló de lo que había hacho.

Se informó que el sábado a las 10 de la mañana habrá una caminata para repudiar la muerte de “Terry” y exigirle al Gobierno que ampare a los animales que son maltratados.

Reciben denuncia

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) confirmó este viernes 18 de octubre que recibieron la denuncia por la muerte de “Terry”.

“El MAGA informa que fue interpuesta la denuncia en la UBA, en consecuencia, ya se está actuando como corresponde, notificando a los involucrados”, detalló dicha cartera.