“Vaya a los tribunales y pregunte”: Giammattei dice que posee un certificado de jueza Aifán que aseguraría que no tiene relación en caso de José Luis Benito

“Vaya a los tribunales y pregunte. Allí tengo la certificación de la jueza (Erika) Aifán donde dice que no tengo nada que ver”, expresó.

“¿Y sabe qué? Dejen de mentir”, agregó.

El 15 de febrero último, el medio digital salvadoreño El Faro, reveló un supuesto acuerdo entre el presidente guatemalteco y el exministro de comunicaciones para recibir Q20 millones para su campaña electoral que provenían de sobornos.

De acuerdo con el medio, Giammattei, que aspiraba a la presidencia de Guatemala en 2019, llegó a un acuerdo con el entonces ministro de Comunicaciones de Jimmy Morales, José Luis Benito, para recibir US$2.6 millones (unos Q20 millones) para la campaña presidencial a cambio de que Benito se mantuviera en su cargo.

Benito fue ligado a proceso penal el 11 de febrero último por el delito de lavado de dinero, en un caso relacionado con el hallazgo de maletas repletas de dólares que podrían ser producto de la corrupción.

El Faro basa su nota periodística en el audio de la declaración del Testigo A, un exhombre de confianza de Alejandro Giammattei que testificó en su contra.

El Gobierno, entonces, negó los señalamientos, mientras que el MP afirmaba que se investigará quién filtró información de un caso en reserva.

Lea más: Qué se sabe del señalamiento que hace el Testigo A contra el presidente Giammattei y su vínculo con el exministro José Luis Benito

El 26 de septiembre, el Ministerio Público confirmó que investigaba supuestos sobornos entregados a Giammattei; sin embargo, un día antes el presidente había dicho que tenía en su poder un “certificado” que comprobaba que no existía ninguna investigación en su contra.

Según el vocero del MP, Juan Luis Pantaleón, la investigación respecto a las declaraciones de un testigo que asegura haber entregado dinero dentro de una alfombra en la casa del presidente seguía en proceso, pero no especificó detalles de los avances de la misma.

Además, Pantaleón dijo que desconocía a qué se refería el presidente Giammattei cuando en la entrevista con CNN el sábado 25 de septiembre de 2021, afirmó que tenía “un certificado” en el que se comprueba que no hay una investigación en su contra, y explicó que cualquier ciudadano puede solicitar información sobre pesquisas en su contra.

Explicó que el documento se conoce como “desplegado de denuncias” o “antecedentes de Ministerio Público”. Este se puede solicitar en la unidad de información pública del MP o en el sitio web www.consultasmp.mp.gob.gt y solo se necesita llenar un formulario y presentar el documento personal de identificación (DPI).

“Intentó tener acceso a expediente”

Consultadas fuentes del caso dijeron que la jueza Aifán no podía dar declaraciones al respecto por la reserva del caso.

Sin embargo, las fuentes sí dijeron que Giammattei habría intentado tener acceso al expediente.

Lea sobre el caso: MP confirma que investiga supuestos sobornos a Giammattei y dice desconocer el “certificado” que asegura tener el mandatario

“Lo que se le notificó fue que no puede tener acceso al expediente porque tiene reserva y él no es parte del proceso (tiene inmunidad y no se ha hecho ningún requerimiento judicial) como con José Luis Benito”, explicaron las fuentes.

“Él intentó apersonarse y tener acceso al expediente de la declaración del testigo “A”, pero se le dijo que no es parte del proceso. Que no es parte no es lo mismo que no está vinculado”, agregaron.