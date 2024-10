La educación vial en Guatemala: clave para reducir los accidentes de tránsito 

La muerte también circula en las calles y busca víctimas que viajen en vehículos o que anden a pie. Las cifras oficiales indican que cada año más de siete mil personas resultan perjudicadas en hechos de tránsito, tanto conductores como peatones. Dentro de esta cifra, dos mil 500 pierden la vida anualmente, y de ellas, el 85% son conductores y un 15%, peatones. Es más, desde el 2016 las lesiones por accidentes de tránsito se ubican como la novena causa de muerte en el país, según un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).



Daños que perduran

El Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito (Onset) reporta que, además de los miles de conductores fallecidos, unos dos mil 500 peatones son arrollados cada año en diferentes zonas del país. Este tipo de accidentes se ve agravado en épocas festivas, cuando el número de siniestros aumenta.

Marina, una guatemalteca cuya familia estuvo involucrada en un accidente el 6 de octubre de 2023, recuerda: “Después de un día en familia, íbamos bajo una lluvia tremenda. Estábamos a menos de dos kilómetros de nuestra casa cuando de pronto sentimos un impacto y nuestro vehículo saltó como si hubiéramos pasado sobre un túmulo”, Cuenta que un motorista cayó e impactó contra el vehículo, y quedó debajo de este. “Lamentablemente murió. Mi esposo fue llevado a los tribunales y, aunque se comprobó que el motorista no respetó las normas —pues intentó rebasar en sentido contrario, impactó con otro vehículo y derrapó hasta el nuestro—, el proceso duró meses. Tuvimos que gastar más de Q20 mil en asesoría legal y reparaciones", refiere.



A pesar de que fueron víctimas colaterales, Marina no olvidará esa fecha e incluso dijo que tenía el deseo de ir a colocar flores en memoria del fallecido. Historias como esta se repiten a lo largo y ancho del país, poniendo de manifiesto la urgencia de fortalecer la educación vial, así como mejorar la infraestructura y endurecer las normas de tránsito.

Momentos fatales

Un estudio reciente, a cargo del Cien, en colaboración con Fundesa, reveló que la mayoría de accidentes de tránsito se registran de viernes a domingo, especialmente entre las 17 horas y la medianoche. Durante este lapso la combinación de factores como el tráfico intenso, el consumo de alcohol y la fatiga aumentan de manera significativa el riesgo de siniestralidad.

En cuanto a los vehículos involucrados en accidentes, el informe del 2023 registra un total de 12 mil 163 vehículos implicados, distribuidos de la siguiente manera: 48% motocicletas, 36% automóviles, 8% transporte pesado y 6% transporte colectivo.



Es importante destacar que, aunque las motocicletas representan el 47% del parque vehicular, están involucradas en un número alto de accidentes.

Factores de riesgo

Los accidentes de tránsito están asociados a varios factores que pueden dividirse en dos categorías principales: individuales y ambientales.

individuales:

a. Exceso de velocidad: es una de las principales causas de accidentes fatales en el país.

b. Conducir bajo los efectos del alcohol: especialmente fines de semana y días festivos.

c. No usar casco o cinturón de seguridad: el incumplimiento de estas normas agrava los accidentes.

d. Distracciones al volante, como el uso de dispositivos móviles. ambientales:

a. Mal estado de las carreteras: baches, falta de mantenimiento y obstáculos en las vías.

b. Deficiente señalización: tanto horizontal como vertical.

c. Poca iluminación en las carreteras y visibilidad reducida, lo que aumenta el riesgo en zonas rurales y periféricas.



Multas y sanciones

En el 2023, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil impuso 74 mil 392 multas relacionadas con infracciones de tránsito en todo el país. Entre tanto, la Policía Municipal de Tránsito sancionó a 153 mil 620 conductores por incumplimiento.



De acuerdo con los registros de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) y la Policía de Tránsito de Villa Nueva, las 10 infracciones más recurrentes, y también consideradas de más riesgo, se imponen por:

No cumplir los límites de velocidad

Circular en contra de la vía

Estacionarse en lugares prohibidos.

Conducir sin tener licencia

No portar la tarjeta de circulación.

No usar casco protector, en el caso de los motoristas.

Circular en la vía pública cuando existen restricciones de ley, en el caso de los conductores de trasporte pesado.

Por no respetar las señales de tránsito.

Por no respetas los altos de semáforos.

Por circular con vehículos de carga en horario y rutas prohobidas.

Alto a la inseguridad



Lo cierto es que los vehículos, motocicletas, bicicletas y peatones tienen derecho a transitar con libertad. El problema es que desconocer y no observar las obligaciones de cada uno contribuye al caos de seguridad vial que afronta el país.



La educación vial se define como una medida de prevención de accidentes de tráfico que afecta a todas las personas en sus diversas condiciones: peatones, conductores y usuarios de medios de transporte.

Los guatemaltecos no deberían considerar que tener educación vial es solo conocer las normas y las señales de tránsito. Es, además, aplicar valores como el respeto, la convivencia, el cumplimiento y la responsabilidad en un entorno compartido con los demás. Es un proceso de creación de hábitos, actitudes y comportamientos de seguridad vial, que debe incorporarse en la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida.



Desde la niñez



Este año, varias entidades han impulsado campañas de educación vial, entre ellas Provial, el Ministerio de Gobernación, la Dirección General de Tránsito de la Policía Nacional Civil y la Policía Municipal de Tránsito. Todas coinciden en la importancia de impartir formación desde la infancia y señalan que los centros educativos deben fomentar estos valores.



Lucía, una niña entrevistada, comenta: "A mi papi no le gusta que mi mami maneje porque dice que ella no es tan veloz como él. Y si mi mami se detiene ante un semáforo en amarillo, él le dice que se apure y que pase rápido". El comentario de Lucía no es aislado, es uno de muchos en Guatemala. El problema es que los niños están adquiriendo estos hábitos al volante desde casa, y esto marcará su comportamiento al volante cuando sean adultos.



Retos y soluciones para mejorar la seguridad vial



El estrés que enfrentan los guatemaltecos, quienes invierten entre 2.5 y 4 horas diarias en sus traslados, afectan la conducta al volante. Sin embargo, nunca se debe olvidar que mientras llega a su destino está en juego no solo su vida, sino también la de los demás.

El Cien y expertos en seguridad vial proponen una serie de medidas para reducir accidentes y mejorar la seguridad en las carreteras.