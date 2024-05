Flores, animales y alta costura vintage abundaron en los considerados “Óscar” de la moda en 2024 en el Museo Metropolitano de Arte, el prestigioso recinto de la Quinta Avenida frente al Central Park que recibe anualmente a una constelación de celebridades vestidas con exceso y extravagancia.

Todo un evento global, la Gala del Met tiene sus códigos y una temática de vestuario, a partir de los cuales prestigiosos diseñadores se inspiran para hacer atuendos únicos, a menudo desproporcionados y extravagantes.

Después de un homenaje a Karl Lagerfeld el año pasado, el tema de este año es el “Jardín del Tiempo”, un guiño al cuento homónimo del escritor de ciencia ficción J.G Ballard.

En esencia, retrata la naturaleza efímera de la belleza, quizá un tema de peso para las estrellas que asisten a la cita filantrópica que combina moda, sociedad y cultura popular.

Zendaya dominó las alfombras verde y crema en su primera aparición en la Gala del Met desde 2019: hizo una muy esperada aparición a primera hora bajo la firma de John Galliano, vestida de encaje, organza y satén con enredaderas color zafiro que trepaban por su corsé de duquesa y sus brazos, y lo que parecía ser un colibrí anidado en su cuello.

Zendaya didn’t conquer the Met Gala steps once, BUT TWICE tonight!!! pic.twitter.com/Gtku8CItvL