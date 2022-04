Capturan en Texas a indocumentados, entre ellos una guatemalteca y su niño, con cargamento de marihuana

Según una publicación del NY Post, fueron los agentes de la Patrulla Fronteriza y de Seguridad Pública quienes descubrieron al grupo después de la medianoche del martes cerca a la localidad de Roma.

El grupo fue interceptado cuando era subido a una camioneta “en un área comúnmente utilizada para recoger migrantes y narcóticos”.

Varios de los migrantes huyeron cuando se percataron de la presencia de los agentes, dejando dos paquetes de unas 116 libras de marihuana.

Fueron detenidos 13 migrantes, incluidos el niño de 4 años y su madre de nacionalidad guatemalteca. Los demás eran oriundos de México y otros países de Centroamérica.

Sin embargo, la nota dice que no está claro si la madre y su hijo están relacionados con el cargamento de droga.

Consultado sobre el caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión que el caso se encuentra en reserva por las autoridades estadounidense.

Agregaron que están pendientes del suceso y a la espera de más detalles.

RGV agents encountered a 4 year old while interdicting a marijuana smuggling attempt near Roma. Additionally, two large groups were apprehended this morning in Starr County.

— Chief Patrol Agent Brian Hastings (@USBPChiefRGV) April 14, 2022