“Cobraban a cada persona casi US$12 mil” quienes son los cuatro guatemaltecos que se declararon culpables en EE.UU. de tráfico de migrantes

Según documentos judiciales, los acusados reconocieron haber facilitado, junto con otros traficantes de personas, el viaje de un gran número de migrantes desde Guatemala hasta Estados Unidos a través de México.

Se les acusa además de cobrar a los migrantes entre US$10 mil y US$12 mil (de Q78 a Q94 mil) por el peligroso viaje y de ser responsables de la muerte de una joven indígena guatemalteca que falleció en Texas, sur de Estados Unidos, en 2021 durante uno de los recorridos.

La familia de la víctima pagó a los acusados alrededor de US$10 mil para hacerla llegar a Estados Unidos.

Según los documentos judiciales, los acusados y sus cómplices la guiaron durante varios días a través del desierto hasta Odessa, en Texas, donde finalmente murió, y presuntamente se deshicieron del cuerpo. Posteriormente habrían efectuado un pago a la familia de la víctima.

Four Extradited Defendants Plead Guilty to Participating in Deadly International Human Smuggling Conspiracy

Defendants Convicted Less Than a Year After Arrest and Extradition from Guatemalahttps://t.co/TUaJAYGJT3

— Criminal Division (@DOJCrimDiv) August 2, 2023